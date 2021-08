Wellenreitend durch die Luft wirbeln und sich mit dem Drachenkopfboot in die Wasserschlacht stürzen: Mit der Eröffnung des „Wickielandes“ sind die Helden der Kinderserie „Wickie und die starken Männer“ in den Holiday Park Haßloch eingezogen.

Parallel zu „Maja“, „Tabaluga“ und „Heidi“ bekommen die Zeichentrick-Wikinger ihre eigene Themenwelt. Neben einem Abenteuerspielplatz im Zentrum der neugestalteten Fläche wartet der Park mit zwei weiteren Attraktionen passend zum Seefahrer-Motto auf: Der Disk’O Coaster „Die große Welle“ lässt gleich 40 Besucher auf einmal auf einer großen Scheibe mit bis zu 70 Stundenkilometern über eine Wellenbahn fahren. Durch die Drehbewegung und die nach außen gerichteten Sitze fliegt man mal vorwärts, mal rückwärts die Schienen entlang. Die dabei erreichte Höhe von 15 Metern sorgt für einiges Bauchkribbeln, wenn sich das als „Schiff“ designte Gefährt wieder in das Wellental senkt.

Wasserpistolen für Wikinger

Auch „Splash Battle“ ist einer Schifffahrt nachempfunden, allerdings fahren die kleinen Wikingerschiffe hier über echtes Wasser. Mit integrierten Wasserpistolen können Ziele entlang der Strecke getroffen werden, wodurch sich verschiedene Spezialeffekte aktivieren. Daneben bieten auch Parkbesucher auf „feindlichen“ Schiffen und Passanten am Rand des Fahrgeschäfts ein attraktives Ziel. Durch den Wasserlauf wird auch die Wildwasserbahn „Wickie-Splash“, die bereits 2014 von den ehemaligen „Teufelsfässern“ in das Wickie-Motto überführt wurde, in den Themenbereich integriert.

Eineinhalb Jahre Bauzeit für „Wickieland“

Ein Imbiss und ein Souvenirshop sowie mehrere Sitzgelegenheiten umgeben von bunten Wikingerhütten, finden auf dem 10.000 Quadratmeter großen Gelände außerdem Platz. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit bietet das „Wickieland“ eine gute Alternative für Kinder, denen das „Majaland “ zu zahm ist, die großen Achterbahnen des Haßlocher Parks aber noch zu wild sind.

Rafting mit Dinosauriern

Grund zum Feiern gibt es – neben der Eröffnung des neuen Bereichs – dieses Jahr genug. Der Park selbst kann sein Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen, die beliebte Achterbahn „Expedition Ge-Force“ ihres zum 20-jährigen Bestehen feiern. Auch die Attraktion „Dino Splash“, die 2020 durch Umgestaltung aus dem ehemaligen „Donnerfluss“ entstanden ist, kann diese Saison richtig anlaufen. Lebensgroße Dinosaurierfiguren entlang der Rafting-Strecke sollen für noch mehr Spannung sorgen. Ein Highlight sind außerdem die Late Nights, bei denen der Park samstags bis 22.30 Uhr geöffnet ist. Die Lichter des Parks und die untergehende Sonne sorgen hier an lauen Abenden für eine entspannte Atmosphäre.

Info

Online-Reservierung erforderlich: holidaypark.de, alle Attraktionen geöffnet, Maskenpflicht: Eingangs-, Indoor- und Wartebereiche sowie in ausgewählten Attraktionen. Öffnungszeiten: 10-18 Uhr, Mittwoch 21.7.-18.8. bis 20 Uhr, Samstag 17.7.-28.8. bis 22.30 Uhr, Attraktionen Wickieland ab Körpergröße 0,85m/1m/1,20m