Wegen des sogenannten „Lockdown light“ wurde der Auftakt von Ende November zuerst in den Dezember verschoben, nun ist das vom Theater Heidelberg gestaltete Barockfestival „Winter in Schwetzingen“ für diese Saison komplett abgesagt. Dabei war die Eröffnungspremiere „Was frag ich nach der Welt!“ fertig geprobt. Das barocke Musiktheaterprojekt verknüpft deutsche Kantaten und Madrigale des 17. Jahrhunderts zu einer Reflexion über unser Dasein im Schatten der Endlichkeit. Über die ausgebremste Premiere sprechen Heidelbergs Operndirektoren Ulrike Schumann und Thomas Böckstiegel im LEO-Interview.

Trauer und Trost, Lebenslust trotz Endlichkeit: Mit seinen emotionalen Gegensätzen wäre das Musiktheaterprojekt „Was frag ich nach der Welt!“ vermutlich hervorragend geeignet gewesen, die gegenwärtige Gemütslage der Menschen zu spiegeln. Wie traurig sind Sie darüber, dass diese Reflexion fürs erste unterbleiben muss?



Schumann: Es war eine sehr schöne, intensive Probenarbeit, die bis zur Generalprobe zu einem beglückenden Ergebnis führte. Da löste die Ansage der Verschiebung natürlich bei allen Beteiligten erst einmal Trauer aus – bei allem Verständnis für den Ernst der Situation, in der wir uns mit der zweiten Corona-Welle befinden. Trotzdem gebrauche ich das Wort „Trauer“, denn mit jeder Arbeit, die man als Künstler in die Öffentlichkeit entlässt, muss man ein Stück weit loslassen, bekommt aber im Gegenzug die Reaktionen des Publikums. Nun aber geschah das Loslassen sehr abrupt und ohne den Weg in die Welt. Und damit ist das Loslassen eben schmerzhaft. Aber gleichzeitig freuen sich alle auf die Wiederbegegnung im nächsten Jahr, wenn wir den Winter in Schwetzingen 2021/22 mit „Was frag ich nach der Welt!“ eröffnen werden. Und auch dann, soviel kann ich versprechen, wird der Abend nichts an seiner Verhaftung in der Gegenwart eingebüßt haben.

Trotzdem, das fertige Stück wird jetzt für ein Jahr eingemottet. Wäre es nicht klüger, es zu zeigen, sobald die Theater wieder öffnen dürfen?



Schumann: Dann müssten wir dafür einen anderen Aufführungsort suchen, was nicht nur schade wäre, sondern auch unsere Festivalprogrammatik, die an das Schwetzinger Schloss mit seinem Rokokotheater gekoppelt ist, unterlaufen würde. Vor und nach unserem Barockfest im Dezember und Januar finden dort andere, ebenfalls fix geplante Festivals wie das Mozartfest und die SWR-Festspiele statt, weshalb eine Aufführungsserie zu einem anderen Zeitpunkt nicht möglich ist.

Böckstiegel: Die immense Bühnentiefe des Rokokotheaters ist elementarer Bestandteil des Raumkonzeptes, welches Regisseurin Claudia Isabel Martin und ihre Bühnenbildnerin Veronika Kaleja nutzen, um emotional wirksame Bilder zu schaffen, die dieser Hommage an die menschlichen Gefühlswelten eine entsprechende Dimension verleihen.

Was bedeutet der Shutdown eigentlich für Sängerinnen und Sänger?



Böckstiegel: Der Körper eines professionellen Opernsängers braucht den Raum einer großen Bühne, den Moment der Vorstellung, um im Training zu bleiben und so erlernte Technik und auch trainierte Muskulatur aktiv zu halten. In einem kleinen Probenraum singt es sich anders als auf einer großen Bühne.

Das Theater Heidelberg hatte im September und Oktober ein vorbildliches Hygienekonzept umgesetzt. Finden Sie es nicht ungerecht, dass der Kultursektor dennoch völlig lahmgelegt wird, obwohl es keine Belege dafür gibt, dass sich irgendjemand im Theater oder im Museum mit Corona infiziert hätte?



Schumann: Es ist frustrierend und mittlerweile auch sehr anstrengend, mit diesen ständigen Ungewissheiten immer neu zu denken und zu planen. Wir müssen gerade sehr aufpassen, dass wir unter all dem die Freude und Zuversicht nicht verlieren. Aber ungerecht? Was ist „gerecht“ an dieser Pandemie?

Macht es Sie nicht wütend, dass Kultur offensichtlich nicht als „systemrelevant“ erachtet wird?



Schumann: Den Begriff der Systemrelevanz auf unsere Arbeit zu beziehen, halte ich für schwierig. Wir retten kein Menschenleben. Allerdings wird in diesen Zeiten der Abstinenz sehr deutlich, was Leben und Gesellschaft noch ausmacht. „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“, heißt es schon im Alten Testament. Wir Menschen brauchen Ansprache, Begegnung, Diskurs, aber auch Spaß und Genuss. Das sind Voraussetzungen für eine gut und solidarisch funktionierende Gesellschaft. Mit der Schließung von Kultureinrichtungen, Kinos, Restaurants, Vereinssportstätten etc. wird genau das uns allen gerade genommen, und wir spüren den Verlust sehr schmerzhaft. Hoffen wir, dass dieser Verlust jetzt dazu führt, in Zukunft sorgsamer mit dem, was wir haben und was uns ausmacht, umzugehen.

Manche Theater überbrücken den Shutdown mit Onlineformaten. Sie auch?



Schumann: Ja, auch wir. Eine große Freude ist es, dass wir das Weihnachtskonzert des Philharmonischen Barockorchesters Heidelberg, das traditionell im Rahmen des Winters in Schwetzingen stattfindet, am 22. Dezember aus dem Rokokotheater streamen werden.

Böckstiegel: Großer Beliebtheit erfreut sich unser interaktiver Adventskalender, den wir in diesem Jahr auf die Social-Media-Kanäle verlegt haben, wo wir täglich ein Theater-Türchen öffnen, obwohl die Tore geschlossen bleiben. Außerdem arbeiten wir gerade spartenübergreifend an einem weiteren Projekt, das sich in Heidelberg im öffentlichen Raum bemerkbar machen wird, um eben nicht nur im Internet präsent zu sein.

Info