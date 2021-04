Verfilmungen können für den Nachruhm eines Schriftstellers auch ein Fluch sein. Im Fall Vladimir Nabokovs etwa ist, seitdem Stanley Kubrick 1962 „Lolita“ verfilmte, die Wahrnehmung des Autors auf diesen einen, 1955 veröffentlichten Roman verengt.

Dabei hat der Mann, der 1899 in Sankt Petersburg geboren wurde, 1917 mit seiner Familie vor der Oktoberrevolution nach Deutschland floh, 1940 in die USA übersiedelte und 1977 in Montreux starb, viel mehr geschrieben, was eine Lektüre lohnt. Zum Beispiel „Pnin“, einen Roman über einen tragikomischen Exilrussen im Amerika der 1950er-Jahre.

Frühreife Erzählkunst

Wer jedoch zurück zu Nabokovs literarischen Anfängen will, muss zu den „Einzelheiten eines Sonnenuntergangs“ greifen. Der just im Taschenbuchformat erschienene Band enthält sämtliche Erzählungen aus den Jahren 1921 bis 1932, als der junge Schriftsteller – wie etwa 350.000 andere russische Emigranten auch – in Berlin lebte. Diese frühen Erzählungen zeugen bereits von einer erstaunlichen künstlerischen Reife. Nabokovs Sprache ist schlackenlos, knapp präzise, seine psychologische Charakterisierungskunst ist ebenso bewundernswert wie seine Beobachtungsgabe, sein Auge für Details. Und obendrein liebt er überraschende, bisweilen grausame Wendungen, durch die etwas Surreales in die Wirklichkeit einbricht.

Vorliebe für brutale Wendungen

In der Story, die dem Band den Titel leiht, erleben wir zum Beispiel, wie der Krawattenverkäufer Mark, nichts ahnend, dass er gerade abserviert wurde, unterwegs zu seiner Verlobten Klara die Haltestelle verbummelt, deshalb aus der Straßenbahn springt und von einem Bus überfahren wird, ohne es recht zu bemerken. Nabokov lässt den Sterbenden einfach weiterspazieren, Hausfassaden betrachten und bei Klara ankommen, bis die brutale Realität des OP-Tischs in Marks träumendes Bewusstsein dringt.

„Der Kartoffelelf“ und seine Amour fou

Eine wirklich großartige, geradezu perfekte Erzählung gelang dem 25-jährigen Nabokov 1924 mit „Der Kartoffelelf“. Die Geschichte vom zwergwüchsigen Frederic Dobson, der in Zirkusshows und Varietétheatern auftritt, sich in die Frau des Zauberers Mr. Shock verliebt, nach einem sexuellen Schäferstündchen mit Mrs. Shock den glücklichsten Tag seines Lebens verbringt und hernach in der Einsamkeit eines englischen Dorfs dahinvegetiert, bis ihn ein Wiedersehen mit der Zauberergattin aus dem Schutz seiner Isolation reißt – diese Geschichte ist so bizarr und grotesk, so einfühlsam und gleichzeitig so unbarmherzig, dass man sie unbedingt lieben muss. Sicher, Nabokov reflektiert in seinen frühen Erzählungen auch das Leben der russischen Emigranten. Trotzdem ist es ein anderes Hauptthema des Autors, das hier ins Auge springt: das Begehren und das damit verknüpfte Verhängnis.

Lesezeichen

Vladimir Nabokov: Einzelheiten eines Sonnenuntergangs, Rowohlt-Verlag, Hamburg, 2021, Taschenbuch, 670 S., 15 Euro