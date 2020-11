Über die Gipfel der peruanischen Anden, 4781 Meter über dem Meeresspiegel, durch malerische Bergregionen führt mich die höchstgelegene Eisenbahnroute der Welt. Doch der Blick aus dem Fenster geht nicht über riesige Felswände, sondern über die Dächer meines Heimatdorfes. Wenn jetzt kein Corona wäre, könnte ich in diesem Moment einer der Passagiere der Peruanischen Zentralbahn sein und damit einen schon lange gehegten Traum Wirklichkeit werden lassen. Nun ist das mit den (internationalen) Reisen aktuell eher schwierig, fast unmöglich. Träumen darf ich dennoch, denn die Zugreise kann ich auch virtuell erleben. Youtube macht es möglich.

Virtuelle Traumreisen

RailScapes – Trains & Travel etwa untergliedert die Reise in vier Teilabschnitte à rund 50 Minuten. Dazu ein Pisco Sour – und Vorfreude tritt an die Stelle von Fernweh. Nicht nur das Land des Machu Picchu ist eine digitale Zugreise wert, auch in die legendäre Flåmbahn durch die Fjordlandschaft Westnorwegens oder in die kohlebefeuerte Dampflokomotive durch die herrliche Wildnis des US-Bundesstaates Colorado kann man vom Sofa aus einsteigen.

Mit Drachen in und an die Luft

Bunter werden graue Novembertage auch mit diesem Ausflugstipp: Windige Tage im November (und auch darüber hinaus) lassen sich zum Drachensteigen nutzen. Das hebt nicht nur die Laune bei den Kleinen, sondern weckt auch Kindheitserinnerungen bei den Großen. Ideale Plätze in der Pfalz, an denen die Lenkdrachen in die Luft gehen können, sind beispielsweise das Rheinufer auf der Ludwigshafener Parkinsel, die Weinberge bei Klingenmünster oder etwa die Burg Berwartstein. Ein guter Flugplatz ist auch der Gimbelhof bei Lembach nahe der Burg Fleckenstein. Wer es schnell und einfach haben möchte, kauft ein Drachenmodell im Einzelhandel oder online. Etwas mehr Aufwand, aber auch eine schöne Beschäftigung nicht nur zu Lockdown-Zeiten ist es, das Fluggerät selbst zu basteln. Anleitungen dazu gibt es zahlreich im Internet.

Live-Online-Tanzkurs

Tanzen hebt bekanntlich die Stimmung – die Bewegung wirkt sich erwiesenermaßen positiv auf Körper und Psyche aus, indem die Ausschüttung von Stresshormonen reduziert und die des Glückshormons Endorphin erhöht wird. Was könnte also besser den Corona-November-Blues vertreiben? Wer dabei trotz Kontaktbeschränkungen nicht auf Gesellschaft verzichten möchte, ist mit einem digitalen Tanzkurs bestens beraten. Salsa, Walzer und Co. lassen sich so per Video auf dem heimischen Parkett erlernen und das Gruppengefühl wird gestärkt. Live-Online-Tanzkurse hier in der Region bieten etwa die Tanzschule in Frankenthal (TIF), die Tanzschule Meyer in Frankenthal sowie der Tanz Treff Thiele in Speyer an. Die Swinging World (Unternehmerverband der Tanzschulinhaber) und der ATDV e.V. (Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband) haben für Tanzschulen und ihre Mitglieder ein Online-Portal für den Unterricht eingerichtet. Einfach bei der Tanzschule vor Ort nachfragen.

Schnitzeljagd, Geocashing, Naturbingo

Spazierengehen und Wandern liegen mehr denn je im Trend. Tolle Routen gibt es immer wieder hier im LEO zu entdecken. Wer sich etwas Abwechslung wünscht und auch die eher gehfaulen Kinder bewegen möchte, der kombiniert das Laufen an der frischen Luft mit einer Schnitzeljagd, Geocaching oder Naturbingo. Für letzteres beschriften die Teilnehmer selbst gebastelte Karten einfach mit vorab in der Gruppe festgelegten Dingen, die es auf dem Weg zu finden gilt, etwa Blätter, Kastanien oder Steine. Auch alleine kann man sich in der Natur auf Spurensuche begeben, zum Beispiel mit der App Actionbounds oder auch online unter geocaching.de.