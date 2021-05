Es ist ein Aussteigertraum, der völlig entgleist – mit blutigen Folgen. Allie Fox (Justin Theroux), Held der Dramaserie „Moskito-Küste“, ist ein genialer Erfinder und radikaler Systemkritiker, ein verbohrter Idealist, der mit seiner Familie als Selbstversorger in einem verwitterten Haus irgendwo in den USA lebt. Erst allmählich kristallisiert sich in der Pilotfolge heraus, dass die Familie untergetaucht ist und unter falscher Identität lebt. Als ein Polizeitross auf dem Anwesen auftaucht, flieht Allie mit Frau und Kindern Richtung Mexiko – Beginn einer gnadenlosen Abwärtsspirale.

Vom Gesellschaftskritiker zum Tyrannen

Das exzellente Epos basiert auf dem 1981 erschienenen Roman „Moskito-Küste“ von Paul Theroux (Hauptdarsteller Justin ist sein Neffe), der 1986 von Peter Weir fürs Kino verfilmt wurde: Harrison Ford spielte damals den irren Zivilisationsaussteiger Allie. Die Serien-Adaption des Bestsellers hebt die gesellschaftskritische Story auf ein neues Level. Justin Theroux legt Allie als einen komplexen Charakter an, als wütenden Sonderling, der dem Staat misstraut und seine Familie tyrannisiert. Der Erfinder sorgt auf seinem Anwesen mit kleinen Windrädern für Energie, konstruiert Maschinen, die keiner haben will, und zieht in seinem Garten Gemüse. Als seine Teenager-Tochter Dina (Logan Polish) am Telefon mit einem Jungen flirtet, zerstört er rasend vor Wut das Handy, seinen Sohn Charlie (Gabriel Bateman) schickt er nicht zur Schule, sondern unterrichtet ihn selbst. Warum Allie Fox und seine Frau Margot (Melissa George) untergetaucht sind und sich vor der Regierung verstecken, bleibt im Dunkeln. Doch eines Tages werden sie entdeckt – und obwohl sie darauf vorbereitet sind, geht einiges schief. So entwickelt sich eine spannende Abenteuerserie über eine Familie auf der Flucht und einen abgründigen Helden, der allmählich zum tobenden Prediger wird. In jeder Folge kommt der Fox-Clan dabei an einen neuen Ort mit neuen Problemen. Eine Extremsituation jagt die nächste, und die gehetzte Familie zieht unfreiwillig eine blutige Spur hinter sich her.

Fesselnde Neuinterpretation des Romanklassikers

Die Dramaserie erweist sich als fesselnde Neuinterpretation des modernen Romanklassikers, die panoramahaften Bilder entfalten ihre Magie von der ersten Sekunde an. Die Kamera fängt in schmutzigen, staubigen Bildern ein sonnenverbranntes Amerika ein – bevölkert von Menschen, die auf der Schattenseite leben und an die Arbeiter in John Steinbecks „Früchte des Zorns“ erinnern. Das Drehbuch schrieb der Schriftsteller Neil Cross, der Schöpfer der Erfolgsserie „Luther“. Zum Auftakt am 30. April stellt der Streamingdienst von Apple zwei Folgen von „Moskito-Küste“ online, die weiteren Episoden der siebenteiligen ersten Staffel erscheinen immer freitags.

Info

Serie „Moskito-Küste“ ab Fr 30.4. auf AppleTV+