Allerorts scharren die Läufer mit den Hufen. Das ist bei den Trailrunnern nicht anders. Natürlich lassen sich überall zu jeder Tages- und Nachtzeit die Laufschuhe schnüren. Doch auf Wettkämpfe mussten die Sportler wegen der Pandemie lange warten. Das hat jetzt ein Ende, denn in der Pfalz und in Heidelberg werden Trailrunning-Wettbewerbe durchgeführt, bei denen die Kontrahenten gegen die Zeit und ihre „Gegner“ rennen. Auf vorgegebenen Wegen, die, wie in dieser Branche üblich, bergauf und bergab und natürlich über profiliertes Gelände führen.

Wasgau Cup: Drei Läufe starten

Vier der sieben Läufe des Wasgau Cups wurden abgesagt, aber drei dürfen gestartet werden. So der Deichenwand-Trail in Wilgartswiesen am Samstag, 19. September, dessen elf Kilometer langer Hauptlauf über 440 Höhenmeter geht, für den aber leider keine Anmeldungen mehr möglich sind. Etwas „leichter“ ist der ebenfalls etwa elf Kilometer lange Hohenberg-Trail in Birkweiler durch Wald und Wein. Hier sind 420 Höhenmeter zu bewältigen. Und beim zehn Kilometer langen Martinslauf in Hinterweidenthal sind die 180 Höhenmeter im Wald rund um den Mühlenberg „kaum zu spüren“. Bei den jeweiligen Läufen gibt es keine Massenstarts, gestartet wird in kleineren Gruppen.

Anspruchsvoller Marathon

In Heidelberg gibt es einen der anspruchsvollsten und attraktivsten Trail-Läufe in Europa. Er führt auf schwierigem Terrain unter anderem über die gefürchtete Himmelsleiter und zieht Spitzenathleten wie Pierre Emmanuel Alexander oder Ultraläuferin Pia Winkelbach an. Einige hundert Läufer treten hier an. Fast alle Wettbewerbe wie der Long Distance Trail über 50 Kilometer und etwa 2000 Höhenmeter sind ausgebucht. Aber es gibt die Möglichkeit, virtuell zu starten und die Streckenführung per App nachzuvollziehen und in heimischer Umgebung mitzulaufen. Auch das kann spannend werden.

INFO

Wasgau Cup mit Deichenwand-Trail am Sa 19.9. in Wilgartswiesen (keine Anmeldungen mehr möglich), Hohenbergtrail am So 25.10. in Birkweiler und Martinslauf am So 8.11. in Hinterweidenthal: alle Infos dazu unter wasgaucup.de