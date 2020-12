Die Clubs sind dicht, und das nicht erst seit Anfang November, sondern seit Mitte März. Die Pandemie bedeutet für die ganze Partyszene und Technogemeinde eine wahre Katastrophe. Wobei die Erosion der „Subkultur“ in der öffentlichen Wahrnehmung des Corona-Szenarios dann auch noch gerne als unbedeutende Randerscheinung abgetan wird.

Weihnachtsstream mit DJ Miro

Manche geben trotzdem nicht auf, und so meldet sich nun auch das „Lager 14“, eine der feinsten Adressen für elektronische Tanzmusik in der Pfalz, mit einem „Weihnachtsstream“ zurück. Wer sich am Samstag, 19.12., ab 20 Uhr über die Facebook-Seite des Pirmasenser Clubs einklinkt, wird live zu Hause beschallt. Am Pult stehen abwechselnd unter anderem Chris van Neu, Farrin Collins, Klara Fall und DJ Schreck. Und natürlich ist auch Miro alias Murey al Chaki als Resident-DJ des „Lagers“ mit von der virtuellen Partie. Der Mann, der 2015 als syrischer Flüchtling nach Deutschland kam, mixt grandios coole Sets, indem er Trance mit Elektro-Indiepop, Ambient-Flächen mit Acid-Geblubber und düstere Industrial-Fanfaren à la „Blade Runner“ mit treibenden Beats fusioniert. Einen Vorgeschmack – Miros „Stream in den Mai“ – findet man auf der Seite des DJs: facebook.com/Miro011963.

Info

Weihnachtsstream aus dem Club Lager 14 in Pirmasens: Sa 19.12. ab 20 Uhr über facebook.com/lagervierzehn und facebook.com/events/ 1113513102412286/