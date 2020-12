Bizarre Buntsandsteinbänke, Kanzeln und Höhlen, machen die Tafeltour bei Kirkel im Saarland pittoresk. Unterwegs lädt der geheimnisvolle Frauenbrunnen, der schon den Kelten als Kultstätte diente, zur Rast.

Am Dorfrand von Kirkel wächst die Burgruine Kirkel auf kegelförmigen Buntsandsteinfelsen imposant empor. Einst diente der Felsen zur Sicherung der römischen Straße, die von Innergallien über Metz und Saarbrücken zum Oberrhein führte. Vom Parkplatz des Naturfreundehauses in Kirkel-Neuhäusel aus geht es von der Infotafel des Saar-Wander-Landes einen Pfad entlang zum Startportal der Tafeltour. Dieser führt am Steilhang entlang über einen Hohlweg, kreuzt einen sandigen Waldarbeiterweg und führt jenseits bergan bis zur Hollerkanzel. Der Weg schlängelt sich nun durch den Abschnitt Felsenpfad an etlichen bizarren Sandsteinfelsformationen entlang auf weichem, natürlich gewachsenem Boden durch den Wald.

Mächtige Felsformationen am Wanderpfad

Man gelangt nun auf einen breiteren Waldweg. Dieser führt vorbei am geologischen Lehrpfad bis zu den Felsformationen am Frauenbrunnen. Über schmale, naturbelassene Pfade führt der Weg durch das Frauental mit seinen Felsformationen. Nach einer Wegeabbiegung nach rechts verläuft der Weg nun (parallel zum Kirkeler Bach) wieder zurück in Richtung des Startpunktes. An der nächsten größeren Wegekreuzung mit einem Waldweg geht es leicht links auf einen Pfad. Man trifft an einer Wegekreuzung auf ein kleines felsiges Tableau. Hier hinauf und nochmals entlang der Felsen bis zum Waldweg. Der Weg führt schließlich zurück zum Naturfreundehaus.