Die Cartoon-Reihe „100% Pälzer!“, von der es auch Woche für Woche Kostproben in der RHEINPFALZ am Sonntag gibt, ist sein Bestseller. In Corona-Zeiten passt das Büchlein „Hauptsach Xund“ dieser Reihe prima. Aber auch sonst hat Zeichner Steffen Boiselle jede Menge zu tun, wie er im LEO-Interview verrät.

Sie haben mit „100% Pälzer“ sogar den Preis der Emichsburg 2019 bekommen. Was ist das Geheimnis dieses Erfolgs?

Ich denke, ein richtiges Geheimnis kann ich leider nicht verraten. Es handelt sich wohl um eine Mixtur aus viel Übung und als Grundlage ein gewisses zeichnerisches Talent, das ich dankenswerterweise von meinem Vater geerbt habe.

Sie sind ja selbst „100% Pälzer“, stammen aus Ludwigshafen und leben in Neustadt. Wann hatten Sie die Idee zu der Reihe, und wie schafft man es, den Blick für die Eigenheiten und Mentalität der eigenen Volksgruppe zu schärfen?

Die ersten Skizzen reichen tatsächlich bis ins Jahr 1987. Damals hatte ich die ersten Ideen zu einer regionalen Cartoon-Reihe entwickelt, bin aber lange Zeit nicht weitergekommen. Das Projekt musste anscheinend wie ein guter Wein reifen, sodass ich dann erst 2006 etwas Vorzeigbares zustande bekommen habe.

Es gibt unter der Marke eine ganze Reihe von Buchbänden, außerdem Kalender und viele Accessoires. Haben Sie keine Angst, dass Ihnen die Ideen ausgehen?

Es ist wirklich erstaunlich, was man alles aus einem scheinbar limitierten Thema wie der Pfalz herausholen kann und wo die Gedanken beim Cartoon-Erfinden landen. Mit der nötigen Ruhe und Zeit kommen dann auch irgendwann die Ideen.

Sie waren ja auch als Zeichner und Sänger am Projekt „5 Pälzer Experten am Stammtisch“ des Haßlochers Bernd Wittmann beteiligt. Wie hat sich das entwickelt?

Ein geniales Projekt, das leider durch den frühen Tod von Bernd im letzten Jahr zu einem jähen Ende gekommen ist. Wir hatten aber eine wunderbare Zeit miteinander. Unser Musikstück „Alla Hopp“ erreichte bei Youtube immerhin über 90.000 Clicks und war zweimal in der SWR1-Jahreshitparade.

Was glauben Sie, ist besonders an der Pfalz und den Pfälzern? Vielleicht, dass diese über sich selbst lachen können und Ihnen die Cartoons nicht krummnehmen?

Die Pfälzer sind schon ein besonderes Völkchen. Geselligkeit, Wein, Sonne und Hüttenkultur im Pfälzerwald, das hat nicht jeder – und das wissen auch viele zu schätzen. Es gibt natürlich auch Pfälzer, die über meine Cartoons nicht lachen können, aber damit kann ich leben.

Welche Projekte haben Sie aktuell noch am Laufen, und was würden Sie in Zukunft gerne noch realisieren?

Wir produzieren in unserem Agiro Verlag vieles zum Thema Pfalz, auch beispielsweise Krimis, Sachbücher, Magnete, Postkarten und Souvenirs für Touristen. Aktuell liefern wir die Kalender für 2021 aus. Unabhängig von der Produktionsarbeit würde ich gern verstärkt das Thema Zeichentrick angehen. Es gibt erste kleine Versuche, aber da steckt noch einiges an Potenzial für uns drin.

Buchtipp

Lachen ist gesund, sagt der Volksmund, und wissenschaftliche Studien bestätigen das. Wer in Zeiten der Pandemie ein kleines Stückchen Gesundheit verschenken möchte, könnte mit diesem Büchlein einen Treffer landen: „Hauptsach Xund“ von Steffen Boiselle punktet mit bunten Bildern und 100 Prozent Pfälzer Humor. Es ist erhältlich unter www.agiro.de oder Telefon 06321 489343 (5 Euro).