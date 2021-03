Beide sind Außenseiter. Der eine, weil er schwarz ist. Der andere, weil die psychischen Probleme seines Vaters in der Kleinstadt für Klatsch und Tratsch sorgen. Barack Obama und Bruce Springsteen haben viel mehr gemein als die Erfahrung von Ausgrenzung. Was sie genau eint, verraten sie in ihrem ersten gemeinsamen Podcast mit dem Titel „Renegades – Born In The USA“. Gerade veröffentlichte der Streaminganbieter Spotify die ersten zwei Folgen der für acht Teile konzipierten Reihe.

Zwei Außenseiter im Dialog

Darin sprechen die beiden weltberühmten Persönlichkeiten, Amerikas erster schwarzer Präsident und Rocklegende, über Rassismus, Hoffnungen und persönliche Werte. Und Springsteen macht das, worin er richtig gut ist, Musik. Langsam und stimmig schleicht sie sich immer wieder ins Gespräch. So gestaltet sich der Plausch, der in Springsteens Studio in New Jersey aufgenommen wurde, unterhaltsam, kurzweilig, bisweilen rührend. Das Ganze wirkt wie eine perfekt arrangierte Mischung aus Musikinterview und Regierungsrede.

Die Obamas werden zum medialen Erfolgsmodell

Die beiden Männer lernten sich bei einem Auftritt von einer Wahlkampfveranstaltung kennen und merkten, dass sie in vielerlei Hinsicht, etwa in ihrem Einsatz für soziale Gerechtigkeit, für die gleichen Werte einstehen. Diese nehmen viel Raum ein in dem Audioformat, das von Higher Grounds, der Firma, die die Obamas nach ihrem Abgang aus dem Weißen Haus im Jahr 2019 gegründet haben, produziert wird. „Renegades“ ist der zweite Podcast des Erfolgsmodells nach Michelle Obamas äußerst beliebter Serie, in der sie sich mit wechselnden Gästen unterhält. Demnächst geht die ehemalige First Lady bei Netflix auch noch mit der Kinder-Kochshow „Waffles + Mochi“ an den Start.

Visionär und kreativ

Auch „Renegades“ wirkt siegessicher. Allein schon wegen seiner Besetzung. Die beiden Renegaten, also abtrünnige oder widerständige Menschen, stecken den Zuhörer an mit ihren Visionen, die ihnen zum Durchbruch verhalfen. Wer Obamas Reden und Springsteens Songs kennt, weiß, wie inspirierend und kreativ sie wirken. Im Podcast mischt sich auch immer wieder etwas Pathos darunter. Bei diesen beiden Sympathieträgern hört man das gerne.