„Schuhe sagen viel über Menschen aus“, weiß man im Deutschen Schuhmuseum in Hauenstein: „Bei prominenten Persönlichkeiten aus Show, Politik und Sport ist das besonders interessant, stehen diese doch im Rampenlicht und ihre Gesichter sind uns gut bekannt, ihre Schuhe aber sieht man fast nie.“ Das kann ein Besuch in Hauenstein leicht ändern, denn viele Größen stellten ihre Schuhe für die Sammlung des Museums bereitwillig zur Verfügung. Schimanskis Cowboystiefel, die Lackschuhe von Thomas Gottschalk und die zierlichen Sandaletten von Michelle Hunziker aus „Wetten dass ..?“ können in Hauenstein schon lange bestaunt werden – neben der Fußbekleidung nahezu 90 weiterer Prominenter. Neu hinzugekommen sind Schuhe von Modedesigner Guido Maria Kretschmer, Laufschuhe von Ironman Jan Frodeno und Spikes von Sprint-Superstar Usain Bolt. In kompakter Form werden jetzt die Highlights dieser Sammlung präsentiert. Nur die Queen ließ sich bitten: Sie habe zu viele derartige Anfragen, um alle befriedigen zu können, hieß es dem Museum zufolge auf Anfrage.

Info

»Highlights der Promischuh-Sammlung« – bis 31.10.2020, Hauenstein, Deutsches Schuhmuseum, Turnstr. 5, täglich 9.30-17 Uhr, Info: 06392 9233340