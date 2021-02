Der Wecker klingelt, ich springe aus dem Bett, unter die Dusche, auf das Fahrrad und sitze gehetzt vor dem Computer. So begann mein Arbeitstag früher. Über Jahre wurde das zur Gewohnheit. Etwa 30 bis 40 Prozent unseres täglichen Handelns wird laut Sozialpsychologie von einem Automatismus bestimmt. Ohne diesen wäre unser Gehirn überfordert. Allerdings unterscheidet es nicht zwischen guten und schlechten Angewohnheiten. Letztere zu ersetzen, kann also lange dauern – oder exakt 33 Tage wie Christian Bischoff wirbt. Der Mentaltrainer gilt als einer der Stars der Szene. Er schreibt Bestseller (etwa „Bewusstheit“), entwickelt Seminare, coacht Spitzensportler wie Ringer Frank Stäbler und produziert einen Podcast („Die Kunst, dein Ding zu machen“).

5 Minuten pro Tag genügen

Nun kann man viel Geld (und Zeit) in seine Angebote investieren – oder sich selbst motivieren und kostenfrei mit ihm auf Youtube meditieren. Jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend absolviere ich eine seiner geführten Anleitungen – 33 Tage lang. Das sind insgesamt knapp 30 Minuten pro Tag. Wer nicht so viel Zeit hat oder sie sich nicht nehmen möchte, kann das Ganze auch mit einer fünfminütigen Meditation machen. Wichtig ist nicht die Dauer, sondern die Regelmäßigkeit, damit sich unser Gehirn diese Routine antrainiert und sie schließlich als neue Gewohnheit etabliert.

Bedürfnis nach Auszeiten kommt automatisch

Anfangs stelle ich mir dafür noch einen sogenannten Meditationswecker. Ein freundlicher Glockenklang der „Achtsamkeit App“ (auch zu empfehlen sind „Buddhify 2“, „Mindful Mynah“, „Headspace“ und „Mindfullness Daily“) auf meinem Smartphone erinnert mich im Alltag daran, kurz innezuhalten. Nach ein paar Tagen brauche ich die Hilfestellung gar nicht mehr, mein Gehirn sendet mir von alleine das Bedürfnis nach den kleinen Auszeiten. Bischoffs beruhigende Stimme, die immer gleichen Worte und das Lenken meiner Gedanken helfen mir dabei, meine Energiespeicher regelmäßig aufzufüllen und nachhaltig ausgeglichener zu sein, auch in Stresssituationen.

Gewohnheiten etablieren

An Tag 34 klingelt der Wecker. Ich setze meine Kopfhörer auf und lausche der 13-minütigen Morgenmeditation von Christian Bischoff. Ich räkele mich im Bett. Ich stehe langsam auf, fühle, wie sich meine Muskeln unter der heißen Dusche entspannen, genieße die frische Luft auf dem Fahrrad und sitze ruhig auf dem Bürostuhl. So beginnt mein Arbeitstag heute.

Meditationsformen

Der Buddha in der Versenkung ist der Inbegriff der Meditation. Die spirituelle Praxis üben Menschen seit Jahrtausenden aus, nicht nur im fernen Osten, auch im Christentum. Unterschieden werden dabei grundlegend zwei Arten. Die kontemplative Meditation ist die passivere Form, bei der Meditierende sitzen, liegen oder stehen. Davon leiten sich auch die modernen Achtsamkeitsübungen (Beispiel siehe Kasten rechts). Bei der aktiven Meditation dagegen führt man körperliche Übungen aus, benutzt die Stimme oder integriert Achtsamkeit in alltägliche Handlungen. Hierzu gehört zum Beispiel Yoga, Kampfkunst und bewusstes Gehen.

5 Minuten Nichtstun

Es klingt so einfach, ist aber schwer: Nichtstun ist eine Kunst. Mit dieser Technik soll Buddha einst Erleuchtung erlangt haben. Mir fällt das schwer. Eine Achtsamkeitsübung hilft mir dabei, das positive Faulsein wieder zu erlernen. Jeden Tag setze ich mich fünf Minuten lang mit geschlossenen Augen aufrecht hin – und tue absolut nichts. Ich ändere nichts an meiner Haltung, konzentriere mich auf meinen Atem und lasse die Gedanken los. Am Anfang fühlt sich die Zeit an wie eine Ewigkeit (ein Wecker signalisiert mir das Ende). Nach einigen Tagen aber spüre ich, wie gut mir das tut und manchmal gönne ich mir sogar mehr als fünf Minuten Nichtstun.

Yoga und Meditation: Eine Auswahl an Angeboten in der Pfalz

Zum Weiterlesen

Drei Minuten und ich bin entspannt. Zumindest für den Moment. Das, was Peter Beer in seiner kostenlosen Youtube-Homeoffice-Meditation verspricht, hält er. Mit einer kurzen Atem- und Visualisierungsübung verhilft mir der Autor, Coach und Gründer der Achtsamkeits-Academy zu mehr Ruhe und Gelassenheit. Beer weiß, wovon er spricht. Die Wirkung der Meditation hat der Achtsamkeitstrainer für sich entdeckt als er sich nach dem Studienabschluss und beim Starten einer erfolgreichen Karriere ausgebrannt fühlte. In seinem neuen Meditationsguide, der am 19. April im Handel erhältlich ist, lässt er den Leser teilhaben und zeigt Schritt für Schritt, wie man zu sich selbst findet, emotionale Tiefs überwindet, negative Glaubenssätze loslässt und aus miesen Tagen gute macht. Den Einstieg für Neulinge erleichtern exklusive Audiomeditationen zum Download. Oft braucht es nicht viel, um sich im stressigen (Berufs-)alltag wieder zu zentrieren – manchmal sogar nur drei Minuten. Weiterführende Informationen auch zu dem neuen und weiteren Büchern gibt es online unter peter-beer.de

Tipp: Kurs „Achtsamkeitsbasiertes Stressmanagement“ mit der App „7Mind“

Besserer Schlaf, weniger Stress und mehr Konzentration: Meditation soll ja Wunder bewirken. Das kann ich nach einem Jahr Corona gut gebrauchen. Nur wie fange ich an? Im Playstore entdecke ich die Meditations-App „7Mind“, mit über 1,5 Millionen Downloads eine der beliebtesten ihrer Art.

Krankenkassen beteiligen sich an Kosten

Das Berliner Start-up-Unternehmen will seit 2014 „die Welt ein Stück achtsamer und gelassener machen“, wie es auf der Internetseite heißt. Dort werde ich auf den zertifizierten Präventionskurs „Achtsamkeitsbasiertes Stressmanagement“ aufmerksam, der sich inklusive eines Jahresabos für die restlichen Inhalte der App buchen lässt. Das Besondere: Die Kosten erstatten viele gesetzliche Krankenkassen zum Großteil oder sogar ganz – ob die eigene Kasse dabei ist, lässt sich mit zwei Klicks prüfen. Für einige Studierende, etwa von der Uni Mannheim, ist das erste Jahr generell kostenlos.

Kurzweilig und wissenschaftlich fundiert

Die acht Kursteile, jeweils rund 45 Minuten lang, sind immer gleich aufgebaut: An einen kurzweiligen Vortrag zu wissenschaftlichen Hintergründen von Stress schließt eine praktische Übung an, bei denen es vor allem ums Atmen und Wahrnehmen geht. Nebenbei gibt es noch kleine Hausaufgaben für den Alltag. Die Stimme von Psychologe René Träder ist manchen vielleicht schon aus dem wöchentlichen 7Mind Podcast vertraut. Das Angebot ist niedrigschwellig, schon bei der zweiten Übung merke ich, dass die Stille, das Atmen, die Auszeit etwas mit mir machen – und das, obwohl ich der Thematik bisher eher kritisch gegenüber stand.

Kurs als Einstieg

Als der Kurs endet, geht meine Reise erst richtig los: In der Bibliothek finden sich thematisch sortiert viele weitere Meditationen, Gedankenreisen, Klänge, Schlafgeschichten und Entspannungsübungen. Der Grundlagen-Kurs bietet einen einfachen Einstieg, um die siebenminütigen Auszeiten zur Gewohnheit zu machen. Außerdem zeigt die App meinen Fortschritt an, erinnert mich auf Wunsch ans Meditieren oder sendet mir per Push Benachrichtigungen, die helfen sollen, im Alltag kurz innezuhalten.