Während „die Großen“ einfach gern durch den farbenfrohen Herbstwald spazieren, braucht es manchmal etwas mehr, um den Nachwuchs für einen Ausflug zu begeistern. Die Wildparks der Region mit ihrem weitläufigen Gelände kommen da gerade recht.

Wildpark und Greifvogelzoo Potzberg

Der Wildpark und Greifvogelzoo auf dem Potzberg (Föckelberg, bei Kusel; geöffnet täglich 10-18 Uhr) beheimatet nicht nur Adler und Geier, sondern auch Elche, die in diesem Jahr wieder Jungtiere bekommen haben. Besucher entdecken auf ihrem Rundgang Polarfüchse und Kaninchen. Für die Fütterung der Polarfüchse gibt es feste Termine, Jung und Alt dürfen dabei sein. Ein Spielplatz liegt am Eingang. Bekannt ist der Wildpark für seine Flugschau, deren Termine finden sich auf der Website wildpark.potzberg.de. Hunde sind an der Leine zu führen.

Wildpark Betzenberg

Zu den Bewohnern des Wildparks Betzenberg zählen Rotwild, Damwild und Auerochsen. Der Eintritt hierzu in Kaiserslautern ist frei (täglich geöffnet). Hunde dürfen an der Leine mit in den Park. Der Förderverein hat seine Führungen wieder aufgenommen, auf der Website findet sich als nächster Termin 11. Oktober, eine Anmeldung ist verpflichtend: www.wildpark-kaiserslautern.de/besucherinfo/führungen/

Wildpark Rheingönheim

In Rheingönheim, einem Stadtteil von Ludwigshafen , lassen sich nicht nur Wildschweine und Wildkatzen beobachten. Zwar wurde das große Wildparkfest in diesem Jahr abgesagt, doch auch oder gerade an Tagen, an denen es nicht so munter zugeht, macht ein Besuch im Streichelgehege Spaß. Freien Auslauf haben etwa Mufflons und Pfauen (Hunde nicht gestattet). Die Öffnungszeiten im September: 9-19 Uhr, Oktober bis 18 Uhr, ab November bis 17 Uhr. Info: www.ludwigshafen.de

Wild- und Wanderpark Silz

Der Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße bei Silz beherbergt rund 400 Tiere aus 15 europäischen Arten und lädt die Besucher gleich hinter dem Eingang zu schönen Begegnungen im Streichelgehege ein. Die frechen Ziegen lassen sich gerne streicheln und mit zooeigenem Futter verwöhnen. Da es viele freilaufende Tiere gibt, sind Hunde im Park verboten, auch an der Leine. Die Grillhütte und der Aussichtsturm beim Wolfsgehege sind derzeit gesperrt. Der Park ist bis 15. November täglich ab 9 Uhr geöffnet, im Winter ab 10 Uhr. Infos www.wildpark-silz.de

Kurpfalzpark Wachenheim