Was für eine Fantasie, was für ein Erzähltalent! Spätestens nach der Lektüre von „Schau mich an“ dürfte sich niemand mehr darüber wundern, dass Elif Shafak zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen der Gegenwart zählt und ihre Werke in mehr als fünfzig Sprachen übersetzt werden. Dank ihres spritzigen Stils und witziger Wendungen scheinen selbst die gut 400 Seiten des Wälzers zu wenig: Dieses Buch versprüht den Zauber der Erzählungen von 1001 Nacht, so kunterbunt und trefflich unterhaltsam ist der Erzählstil, so weise sind die Erkenntnisse, so scharf ist der Blick in die menschliche Seele und deren geheime Abgründe.

Zeitreise im Sammeltaxi

Wie Scheherazade im Märchen es versteht, viele Geschichten miteinander zu verbinden, um den Spannungsbogen hochzuhalten, so geschickt führt Elif Shafak durch ihren ungewöhnlichen Roman, ausgehend von der dicken, misanthropen Ich-Erzählerin, die sich in Istanbul in ein Sammeltaxi setzt. Neben ihr nervt ein Kind, das laufend bis drei zählt. Und so taucht sie im Dreiklang des Kinderzählreims ein in eine Geschichte, die zugleich viele birgt und in der Zeit weit zurückreicht: „Eins – Augen zu“ – „Zwei – Augen auf“ – „Drei – Angeschlagen“. Sie erzählt zum Beispiel vom Efendi aus Wachs mit dem reglosen Blick, der 1885 in einem Zelttheater in Pera ein Zobelmädchen aus Sibirien als Attraktion zeigt, dessen Geschichte wiederum im Jahr 1648 in Sibirien wurzelt. Und dann ist da noch BC, der kleinwüchsige Mann der Ich-Erzählerin, der sich im Gegensatz zu ihr gerne zur Schau stellt.

Das Schauen als Leitmotiv

Alle diese Geschichten – so unterschiedlich ihre Protagonisten auch sein mögen – sind durch einen roten Faden verbunden: Immer geht es um das Schauen. Um Augen, um den Blick auf andere, um Aussehen und Modetrends, um Sichtweisen, sich wandelnde An-Sichten. Und so wendet sich der Blick in „Schau mich an“ auch nach innen: zeigt menschliche Emotionen, Triebe, Antrieb zu unterschiedlichem Handeln und menschliches Getriebensein. Shafak betreibt Charakterstudien, findet Muster, etwa dass Männer ganz anders mit Äußerlichkeiten umgehen als Frauen, und entlarvt Heuchelei und Selbstbetrug. Für all dies findet sie erstaunliche Bilder und Gleichnisse in teils märchenhaften Geschichten, die sich unglaublich unterhaltsam lesen. Ihre humorvolle, tragische und Jahrhunderte überspannende Erkundung dessen, was es heißt, andere anzublicken und angeblickt zu werden, ist ein wahres Meisterwerk! Die türkischstämmige Autorin wurde in Straßburg geboren. Mit „Unerhörte Stimmen“ (2019) stand sie auf der Shortlist des Man Booker Prize. Ihre Artikel und Auftritte machten sie zum viel beachteten Sprachrohr für Gleichberechtigung und freiheitliche Werte zunächst in der Türkei, später in ganz Europa.

Lesezeichen

Elif Shafak: „Schau mich an“, Roman, aus dem Türkischen von Gerhard Meier, Kein & Aber, Zürich/Berlin, 2020, 400 Seiten, geb., 24 Euro