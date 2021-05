Das architektonisch imposanteste Detail der Burgruine Guttenberg ist eine nackte Wand. Und die besteht noch nicht einmal aus Mauerwerk, sondern ist, erstaunlich glatt, vom Buntsandstein des zentralen Felsenriffs abgeschabt.

Bevor die Burg 1525 im Bauernkrieg zerstört wurde, bildete die akribisch bearbeitete Felsenfläche die Rückwand eines großen Wohnbaus in der Unterburg. Zwei Reihen aus Balkenlöchern lassen noch heute dessen Dimensionen und Geschosseinteilung erkennen. Eine durchgezogene lineare Vertiefung darüber zeigt an, wo das Pultdach ansetzte.

Die Bauern haben ganze Arbeit geleistet

Der lothringische Bauernhaufen, der hier oben, auf dem 500 Meter hohen Schlossberg in der Nähe Oberotterbachs, seinem Zorn auf das Knechtungsregime der frühneuzeitlichen Feudalherren Luft machte, muss ganze Arbeit geleistet haben. Denn von dem, was Pfälzer Burgenforscher aufgrund von Fundamentspuren und einem offenbar sehr detaillierten Teilungsvertrag von 1427 an Baulichkeiten für Burg Guttenberg rekonstruieren können, ist wahrlich nicht mehr viel zu sehen. Von ehemals drei Toren hat nur eines überdauert. Was auf dem Areal der Unterburg an Ställen und Gebäuden stand, ist verschwunden und mutmaßlich Teil der Schuttmassen, die den nördlichen Bereich der Unterburg füllen. Und von den drei Türmen und schmalen Häusern, die auf dem langgestreckten Felsgrat die Oberburg bildeten, ist nichts geblieben als eine Ecke des etwa in der Mitte des Felsens aufragenden Bergfrieds.

Spurensuche mit Fernsicht

Interessant ist die recht abgeschieden im Oberen Mundatwald gelegene Burgruine trotzdem. Dass man die vergangene Stattlichkeit nur noch erahnen kann, weckt detektivischen Spürsinn. Und dass genau dort, wo sich heute der Weg so schmal über den Oberburgfelsen schlängelt, propere Bauwerke standen – diese Idee erscheint geradezu aberwitzig. Selbst die verwegene Felsenkanzel am Nordende, die eine wunderbare Fernsicht über den Pfälzerwald in Richtung Hohe Derst, Böllenborn und Dörrenbach eröffnet, soll mal einen massiven Wachturm getragen haben.

Kein exklusives Eigentum der Leininger

Doch wem gehörte das, von dem heute nur noch ein Bruchteil übrig ist? Bei ihrer urkundlichen Ersterwähnung 1246 gilt Burg Guttenberg als Reichsburg. Um 1250 bemächtigten sich die Herren von Fleckenstein der Anlage. 1283 aber kassierte König Rudolf von Habsburg im Zuge seiner systematischen Revindikationspolitik auch Burg Guttenberg als ehemaliges Reichslehen wieder ein, um sie knapp zehn Jahre später an die Grafen von Leiningen zu verpfänden. Ab 1292 befanden sich daher die irgendwie omnipräsenten Leininger auch im Besitz dieser Burg. Allerdings nie so ganz exklusiv: Neben den bereits erwähnten Fleckensteinern hielten, infolge von Verpfändung und Vergabe von Unterlehen, zum Beispiel die Herren von Lichtenberg und die Raugrafen Rechte an Burg und Herrschaft, später dann die Kurpfalz und die Herzöge von Pfalz-Zweibrücken. Nach 1460 verloren die Leininger de facto die Kontrolle über die Burg. Nicht, dass diese jemals Residenz der hohen Herren gewesen wäre. So ist etwa für das Jahr 1413 verbrieft, dass nur ein Amtmann, ein Keller (Abgabeneintreiber), zwei Torwächter und eine Viehmagd Burg Guttenberg bewohnten. Ein Symbol der Herrschaft, das 100 Jahre später den Angriff der aufständischen Bauern provozierte, war die Burg trotzdem.

Wandertipp: Dornröschen-Rundweg

Zur Ruine lotsen viele Wege den Wanderer, einer davon ist besonders schön: der Dornröschen-Rundwanderweg. Ausgehend vom Wanderparkplatz Altes Bild bei Dörrenbach führt dieser gut zehn Kilometer lange Prädikatspfad zunächst durch Mischwald mit hohem Esskastanien- und Eichen-Anteil, vorbei an Bunker-trümmern des Westwalls. Am Ritterstein „Schlosshütte“ muss man den Dornröschen-Weg kurz verlassen, um zum Beispiel mit der Weinsteig-Markierung zur Burgruine Guttenberg zu gelangen. Wieder zurück an der verschwundenen Schlosshütte geht es im Zeichen der Rose weiter: durch Fichtenwald, der für Pfälzer Verhältnisse überraschend ausgedehnt ist und etwas Schwarzwald-Atmosphäre aufkommen lässt. Danach zum metallrosen-umrankten Stäffelsbergturm und zu diversen Picknickplätzen mit Märchenstationen: Sterntaler, Rapunzel und „Tischlein deck’ dich“ wecken Kindheitserinnerungen.

Wegweiser

Burgruine Guttenberg: Die etwa drei Kilometer westlich von Oberotterbach gelegene Ruine ist frei zugänglich. Vom nächstgelegenen Wanderparkplatz „Drei Eichen“ bei Böllenborn erreicht man Burg Guttenberg in circa einer halben Sunde.

Dornröschen-Rundwanderweg: Mit einer Länge von knapp zehn Kilometern gehört der Prädikatswanderpfad zu den Halbtagestouren im Wandermenü Pfalz. Ausgangspunkt ist der Naturparkplatz „Altes Bild“ im Wald bei Dörrenbach. Achtung: Der dorthin führende Asphaltweg ist reich an Schlaglöchern. Info: www.pfalz.de