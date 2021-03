Kombiniert werden kann Risotto mit allerlei Zutaten nach Gusto, darunter feine Steinpilze oder Radicchio, eine sehr wohlschmeckende Variante, wie der Autor dieser Zeilen findet. Jetzt zur beginnenden Saison passen aber auch weißer und grüner Spargel prima. Dabei ist Risotto recht einfach in der Zubereitung. Es braucht nur den richtigen Reis, am besten eine selbstgemachte Brühe und ganz viel Geduld.

Ständig rühren

Denn das Gericht, das in Italien oft als erster Hauptgang (primo piatto) serviert wird, entsteht unter ständigem Rühren. Das Motto lautet also: „Den Herd nicht verlassen!“ Etwa 20 Minuten dauert es, bis das Risotto fertig ist – je nach Reissorte. In der Regel wird die Sorte Arborio verwendet, die ihren Namen von einem gleichnamigen Ort im Piemont hat. Gängig sind außerdem die Sorten Carnaroli und Vialone.

Sämige Konsistenz

Nachdem der Reis mit Wein (Champagner ist eine genussvolle Alternative) abgelöscht wurde, wird immer wieder kellenweise Brühe nachgegossen. Der hierfür verwendete Reis hat ein dickes, rundliches Korn, das viel Flüssigkeit aufnehmen kann und im Innern noch bissfest bleibt. Es hat einen hohen Stärkeanteil, Grundlage für eine am Ende sämige Konsistenz. Sie wird durch Zugabe von kalten Butterflocken und Parmesan noch verfeinert, die weiteren Zutaten wie Gemüse oder auch Scampi werden erst gegen Ende untergerührt.

Großflächiger Anbau in Piemont

Im Piemont wird schon seit etwa dem 15. Jahrhundert Reis angebaut. Italien gilt als größtes Anbaugebiet in Europa, vor allem in der Poebene sieht man vom Wasser bedeckte Reisfelder.

Risotto-Rezept

Zutaten für 2 Portionen:

1 Schalotte (30 g), 2 El Öl, 150 g Risotto-Reis, 100 ml trockener Weißwein, 500 ml Gemüsebrühe (heiß), 20 g Butter, 40 g Parmesan (frisch gerieben), Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Schalotte fein würfeln, im heißen Öl glasig dünsten. Reis unterrühren, bis alle Körner vom Fett überzogen sind. Mit Wein ablöschen und unter Rühren bei mittlerer Hitze vollständig einkochen lassen. Mit heißer Brühe auffüllen, bis der Reis knapp bedeckt ist. Bei milder Hitze etwa 20-25 Minuten garen, dabei nach und nach die heiße Brühe zugießen und immer wieder umrühren. Butter unter das Risotto rühren, dabei nach und nach 20 g Käse untermischen. Risotto salzen und pfeffern und mit restlichem Käse servieren.

Tipp:

Den Risotto-Reis vor der Zubereitung nicht waschen! Die anhaftende Stärke bindet die Brühe und macht das Risotto schön cremig. (Quelle: essen-und-trinken.de)