Ihr „Goldenes Zeitalter“ erlebten die Niederlande wirtschaftlich wie kulturell im 17. Jahrhundert. Gut 700 Maler sollen um 1650 in Städten wie Amsterdam, Utrecht, Delft und Den Haag gewirkt haben, 70.000 Bilder, schätzen Historiker, warfen sie pro Jahr auf den Markt. Was aber kam nach diesem kuriosen Kunstboom, dem wir auch so singuläre Erscheinungen wie Rembrandt und Vermeer verdanken? Dass die holländische Kunstproduktion tatsächlich auch während des 18. Jahrhunderts florierte, ist nun in Frankfurts Städel-Museum zu lernen. Dessen Graphische Sammlung besitzt knapp 600 niederländische Blätter aus der fraglichen Zeit. Davon zeigt man ab 1. Oktober 81 Zeichnungen, die den Ausstellungstitel „Schaulust“ durchaus rechtfertigen. Denn auch wenn die Namen der hier versammelten Niederländer allenfalls dem hochspezialisierten Kunstgelehrten geläufig sind – ihre Blätter sind gleichwohl oft vorzüglich und wunderschön. Außerdem lässt sich an diesen Werken hervorragend studieren, was die bürgerliche Klientel zwischen 1700 und 1800 goutierte.

Lüsterne Parkbesucherinnen

Nämlich zum Beispiel etwas frivole Erotik im Park: In einer um 1740 von Cornelis Troost geschaffenen Gouache sehen wir zwei junge Damen, die inmitten eines künstlichen Arkadiens eine Replik des „Herkules Farnese“ bewundern und dabei ihrerseits von beobachtet werden – von einem Kavalier in der Hecke. Was die Frauen an der Statue des nackten Halbgottes reizt, offenbart der Zeichner, indem er die linke Antikenfreundin mit einer Flöte hantieren lässt, deren Phallus-Symbolik kaum zu übersehen ist.

Naturalistische Naturkunde

Solchen Rokoko-Szenen steht in der Schau ein akribischer Realismus gegenüber, der sich insbesondere der detailgenauen Erfassung von Tier- und Pflanzenwelt widmete. Man bedenke: Wir sind in der Zeit der Aufklärung und der zunehmenden Vermessung der Welt. In Frankreich arbeiten Diderot und seine Mitstreiter an ihrer berühmten Enzyklopädie; der Schwede Carl von Linné systematisiert in seinen Schriften die Natur. Diese wissenschaftliche Perspektive auf die Welt der Erscheinungen spiegelt sich in der Frankfurter „Schaulust“ etwa in der virtuosen „Krabbe“ des Jan van Huysum wider. Oder auch in den delikaten Aquarellen, mit denen Aert Schouman exotische Vögel wie den Rosalöffler und die Paradieswitwe salonfähig machte.

