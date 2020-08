Die Südpfalz als gastfreundliche, moderne und innovative Genusslandschaft zu präsentieren – das war der Antrieb für den Wettbewerb „So schmeckt die Südpfalz“, der seit 2015 lokale und saisonale Produkte von Erzeugern aus der Region in den Blickpunkt stellte. Gastronomiebetriebe zeigten dabei rund um die Tomate (2015), den Apfel (2016), Kraut & Rüben (2018) und die Grumbeere (2019) ihr kreatives Können. Bewertet wurde die geschmackvolle Leistung schließlich vom genussgeneigten Publikum sowie einer fachkundigen Jury.

Saisonales und Regionales im Fokus

Den Wettbewerb wird es in diesem Jahr nicht geben. Dennoch hat man es sich bei den Initiatoren, den beiden Vereinen Südliche Weinstraße e.V. und Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V. sowie dem Büro für Tourismus der Stadt Landau, nicht nehmen lassen, eine Aktion zu starten, um erneut Saisonales und Regionales in den Fokus zu rücken. Nicht zuletzt, um bei Gästen aus Nah und Fern das Bewusstsein für hiesige Produkte zu schärfen – und auch neue Gäste zu gewinnen und sie von der Südpfalz als vielfältig genussreichem Landstrich zu begeistern. Und so ist 2020 bei den Themenwochen „So schmeckt die Südpfalz“ das Augenmerk auf Quetsche & Mirabelle gerichtet.

Bis zum 13. September kann entdeckt werden, was Gastronomen, Brenner und Direktvermarkter rund ums Thema zu bieten haben – Traditionelles, Neues oder Experimentelles. Klassiker wie Quetschekuche mit Grumbeersupp oder Rostige Ritter mit Pflaumenkompott sollen dabei ebenso in Versuchung führen wie Schweinefilet mit Zwetschgenchutney, karamellisierte Salzdampfnudel mit gebratener Gänseleber und eingelegten Quetschen oder eingelegte Mirabellen im Tongabohnensud. Als Digestif darf es dann gerne mal ein feiner Mirabellen- oder Zwetschgenbrand sein. Hofläden und Direktvermarkter bieten Zwetschgen und Mirabellen frisch vom Baum oder als leckere Zwetschgen- oder Mirabellenmarmelade im Glas. Zu finden sind die dazugehörigen Adressen im Internet unter soschmecktdiesuedpfalz.de oder auf einem Flyer, der zum Download bereitsteht.

Aktionen auch mit Riesenrad

Zudem warten weitere Aktionen. So können Genießer beispielsweise an einer Verkostung im Landauer Riesenrad teilhaben (Infos dazu unter 06341 13-8301 oder www.landau-tourismus.de), die Verbandsgemeinde Kandel schließlich nimmt mit auf eine Genusstour, die nach einem Quetsche-Smoothie vor Erlenbach aus mit dem Fahrrad über 34 Kilometer (Dauer etwa fünf Stunden) in weitere Orte der Umgebung führt, wo unter anderem noch Quetschen- oder Mirabellenwasser, wahlweise Pflaumenzimtlikör sowie Quetschekuche den Gaumen freuen.

Info

Themenwochen »So schmeckt die Südpfalz« – Quetsche & Mirabelle, bis 13. September, weitere Infos, die teilnehmenden Betriebe und den Flyer zum Downloaden gibt es unter www.soschmecktdiesuedpfalz.de