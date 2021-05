Erst Anfang dieser Woche hat es Rea Garvey über soziale Medien bekanntgegeben: Er will im Sommer ein Strandkorb-Open-Air auf dem Flugplatz in Zweibrücken spielen (Fr 13.8.). Der Vorverkauf startet am Freitag, 7.5., um 10 Uhr.

Garvey als Gastgeber

Garvey hat sich nicht nur als Pop-Rock-Sänger einen Namen gemacht. Er nimmt auch immer wieder an TV-Shows wie „The Voice of Germany“ teil. 2018 war er bei „Sing meinen Song“. Als neuer Gastgeber dieses „Tauschkonzerts“ zieht in diesem Jahr Johannes Oerding viel Aufmerksamkeit auf sich. Da der Liedermacher ein treues Publikum hinter sich weiß, hätten sich die Karten für seinen Auftritt bei den Strandkorb-Open-Airs in Zweibrücken aber sicherlich auch ohne diesen frischen Popularitätsschub gut verkauft („Lagerfeuer - Acoustics“, noch wenige Karten für Fr 30.7.; Zusatztermin: Mo 2.8., beide 19.30 Uhr).

„Blaue Stunde“ auf der Bühne

Als Gast von „Sing meinen Song“ 2021 präsentiert auch Gentleman Hits der übrigen Showteilnehmer in eigener Version. Auf der Bühne in Zweibrücken kann der deutsche Reggae-Sänger dann wieder ganz bei sich bleiben. „Blaue Stunde“ heißt sein neues Album, die Rhythmen und der Text des Titelsongs scheinen wie geschaffen für einen entspannten Sommerabend (So 29.8., 20 Uhr).

Hits in neuem Gewand

Seine eigenen Lieder im neuen Gewand will Max Giesinger vor den Strandkörben auf dem Zweibrücker Flugplatz vortragen („Endlich Akustik!“, So 15.8., 20 Uhr). Der Popsänger bewirbt gerade sein Album „Die Reise“ mit den Singles „Irgendwann ist jetzt“ und „Legenden“. Auch wer nicht zu seinen Fans zählt, kennt aber sicherlich den Ohrwurm „80 Millionen“. Ebenfalls zu Gast: Philipp Poisel (Sa 14.8., 20 Uhr) und als einzige Frau im Prominenten-Reigen Alice Merton (So 1.8., 20 Uhr).

Tribute und Stimmung

Als ausverkauft ist der Zweibrücker Auftritt von Revolverheld (Sa 28.8.) gemeldet, einige Karten sind laut Internetangaben noch für das Konzert der Band in Wiesbaden erhältlich (Fr 18.6., Brita-Arena). Nach Zweibrücken kommen auch Tribute-Bands: Völkerball (Sa 7.8., 20 Uhr; Rammstein-Lieder) und „God Save the Queen“ (Sa 31.7., 20 Uhr). Zudem steht „Rheinland Pfalz Olé“ mit Stimmungsmusik auf dem Programm : Fr 6.8., 18 Uhr.

Corona-Editions nachgefragt

Die Strandkorb-Open-Airs sind 2020 als coronakonformes Konzerterlebnis offenbar so gut angekommen, dass die Veranstalter eine Neuauflage angehen. Auch für das Sankt Wendeler Land (Bostalsee) werden solche Live-Erlebnisse beworben.

Info

Strandkorb-Open-Airs, ab 30.7., Zweibrücken, Triwo Flugplatz, Berliner Allee 11, Karten etwa über www.eventim.de, 01806 570070