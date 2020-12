Podcast „Zeit Verbrechen“

„True Crime“ (Wahre Verbrechen) ist eine der beliebtesten Podcast-Serien. Kaltblütige Straftaten, Überfälle, Morde, ungelöste Fälle, die allesamt wirklich stattgefunden haben, werden nochmals aus verschiedenen Blickwinkeln ins Rampenlicht geholt.

Opfer und Täter, aber auch Verhandlungen werden intensiv beleuchtet, dass sich beim Zuhören schon mal eine düstere Stimmung einstellen kann und man ziemlich nachdenklich zurückgelassen wird. Zu den bekanntesten deutschen Podcasts gehört daher nicht von ungefähr „Verbrechen“ vom „Zeit“-Magazin. Alle zwei Wochen besprechen dort Sabine Rückert, Kriminaljournalistin, Gerichtsreporterin und stellvertretende Chefredakteurin der „Zeit“, und Andreas Sentker (er leitet unter anderem das Ressort „Wissen“) unbekannte wie auch große Fälle, die Geschichte machten. Dabei plaudert Rückert aufgrund ihrer langen Erfahrung oft aus dem Nähkästchen. Viele spannende Fälle hat sie selbst in der Vergangenheit journalistisch aufgearbeitet.

Nordkoreanisches Mordkomplott

Auch Gäste aus den unterschiedlichen „Zeit“-Redaktionen kommen zu Wort. Wie etwa „Zeit“-Autor Erich Follath, der für die Rekonstruktion des Mordkomplotts an Kim Jong-nam, dem älteren Bruder des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un, in Malaysia und Indonesien recherchiert hat, in Kuala Lumpur als geheim eingestufte Untersuchungsakten einsehen und ein Dutzend Zeugen sprechen konnte.

Dem „Jahrhundertfälscher“ auf der Spur

Es geht manchmal aber auch heiterer: Zum Beispiel wenn „Feuilleton“-Autor Tobias Timm den Fall des als „Jahrhundertfälschers“ bezeichneten Betrügers Wolfgang Beltracchi aufbereitet, der über Jahre hinweg mit „neuen Werken“ bekannter Maler wie Max Ernst, Max Pechstein oder André Derain und einer genialen Provenienz-Geschichte die Kunstwelt narrte. Selbst anerkannteste Kunstexperten konnten die „neuen“ Werke lange nicht als Fälschungen erkennen. Gemeinsam mit seiner Frau Helene verdiente er damit Millionen – bis er für das Werk „Rotes Bild mit Pferden“ ein Titanweiß benutzte, das es zu Lebzeiten des Künstlers Heinrich Campendonk noch gar nicht gab.