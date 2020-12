Kopenhagen, Dublin, Berlin – alles Städte, die auf unserer Reisewunschliste ganz oben stehen, wenn dies wieder unbeschwert möglich ist. Bis dahin folgen wir in der heimischen Küche gerne dem kulinarischen Reise-Podcast „Verlängertes Wochenende“ mit Fabio Haebel und Matthias Kersten. Gastronom Fabio aus Hamburg, liebt naturbelassene Weine, Fisch und alkoholfreies Bier genauso wie sein Restaurant „Haebel“ auf St. Pauli und Reisen.

Tipps für Städtereisen

Zusammen mit seinem Freund, Musikliebhaber und Genussmensch „Matten“ nimmt er seine Zuhörer mit auf kurzweilige Städtereisen mit besonderen Tipps: Wo findet man die lässigsten Bars, gute Restaurants, die alleine den Trip wert sind, schöne Hotels, die spannendsten Märkte, hippe Plätze, das beste Bier und last but not least den feinsten Wein. Und wenn sie nicht gerade auf Städtetour sind, laden sie sich interessante Gäste aus der Gastroszene ein, um mit ihnen über Trends und gute Tropfen zu plaudern.

Bloß kein elitäres Weingehabe

So etwa Toni Askitis, den mehrfach ausgezeichneten Düsseldorfer Sommelier und Entertainer aus Griechenland, der 1874 private Weine in seinem Keller hat. Und der hält wenig von elitärem Weingehabe, denn „Wein verbindet, Wein ist ein Slang, den jeder versteht“. Ganz nebenbei erfahren wir, dass Korkgeschmack beim Wein nichts mit dem Kork in der Flasche zu tun haben muss, sondern bereits im Fass entstehen kann, und wir reisen mit dem Trio ins kulinarische Barcelona – auch nicht schlecht in diesen trüben Dezembertagen.