Nicht nur Sauerkraut, sondern auch Kartoffeln gelten Menschen mancherorts als „typisch deutsch“. Der Berliner Journalist Frank Joung, der koreanische Wurzeln hat, hat seinen Podcast deshalb „Halbe Katoffl“ getauft.

2016 stellte er die erste Folge online. Zwischenzeitlich hat das Format viel Aufmerksamkeit erhalten und war unter anderem für den Grimme Online Award nominiert. Sein Podcast sei „eine Gesprächsreihe mit Deutschen, die nicht-deutsche Wurzeln haben“, erklärt der Macher auf seiner Website.

Gespräche über Identität

Themen wie Integration, Identität und Stereotypen werden in Gesprächen mit Prominenten und wenig bekannten Menschen behandelt. Aber in erster Linie geht es um interessante und oft sehr persönliche Geschichten. Unterhaltsam und nicht belehrend sollen die Folgen „rüberkommen“. Joung nimmt sich viel Zeit für seine Gesprächspartner und stellt Fragen wie „Woher kommst du ,eigentlich’?“, die so mancher mit Migrationshintergrund schon gar nicht mehr hören mag, weil er längst davon genervt ist. Frank Joung hat es da wohl einfacher als manche „ganze Katoffl“.

Auch Popsänger Chima zu Gast

Der Gründer und Moderator des Podcasts wollte nach eigener Aussage „schon immer was mit Migrationshintergrund machen“. Ihm gelingt es, gute Gesprächspartner vors Mikrofon zu bekommen, darunter die Radsportlerin und Russlanddeutsche Kristina Vogel, die nach einem Unfall querschnittsgelähmt ist. Weitere Gäste sind beispielsweise der Popsänger Chima aus Frankfurt und die Stuntfrau Marie Mouroum. Infos zu diesem Podcast: halbekatoffl.de