Da lässt sich nichts schönreden! Für Kulturschaffende und Kulturvermittler sind die Covid-Pandemie und die mit ihr einhergehenden Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung eine einzige Katastrophe. Trotzdem gibt es eine Kunstgattung, die infolge der widrigen Umstände eine Art Renaissance erlebt: die Plakatkunst.

Kunst goes Bushaltestelle

Mit seinem Projekt „Kunst bleibt“ hat der Kaiserslauterer Fotokünstler Thomas Brenner Ende Januar eine Aktion gestartet, die Kunst im öffentlichen Raum plakatiert und nun von Kaiserslautern nach Landau überschwappt. Das Prinzip bleibt dabei dasselbe: Künstler aus der Region gestalten Plakate, die an 60 Anschlagstellen für City Light Poster – vornehmlich an Bushaltestellen – prangen werden. Auf diese Weise soll auch Landau zu einer Art Freiluftgalerie werden. Für die Landauer Edition haben unter anderem Madeleine Dietz, Stefan Forler, Anne Janoschka, Tina Stolt und Benjamin Burkard (Bild) Plakate bebildert. Neben bildenden Künstlern beteiligen sich aber auch Musikerinnen und Musiker an der Aktion. Auf ihren Plakaten prangen QR-Codes, über die man zu Videos oder Audiodateien gelangt.

Lichtblick im öden Pandemie-Alltag

Für die Aktion in Kaiserslautern sind sukzessive mehr als 130 Plakate entstanden, die Brenner mittlerweile zu zwei Schaufensterausstellungen in Leerständen der Lauterer City verdichtet hat. Dort kann man die Plakatkunst weiterhin outdoor und somit ganz und gar coronakonform betrachten. In ihrem bunten Mix aus künstlerischen Sparten und Stilen stiften die Plakate eine schöne Ablenkung von der Ödnis des Pandemie-Alltags. Und vielleicht wird diese Kunst auch späterhin bleiben: als besonderes Zeugnis einer Zeit, in der es nicht möglich war, ins Theater zu gehen. Oder ins Konzert. Oder einfach mal ins Museum.

