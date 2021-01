„Im Moment ist es sehr still.“ Barbara Seeliger und Desirée Kohl vermissen das Treiben, das sonst im Pfalztheater Kaiserslautern herrscht. Aber wegen der Einschränkungen, die Corona mit sich bringt, wird zurzeit weder geprobt noch aufgeführt.

Doch auch zuhause können Kinder ihre Fantasie spielen lassen, haben sich die beiden gedacht. „Wir machen digitale Angebote für Kinder und haben Video-Aufrufe gestartet. Diese sind auf Facebook oder unserem Youtube-Kanal zu finden.“

Bastelbögen für Mitmach-Projekte

Im Mittelpunkt eines Mitmach-Projekts steht „Die kleine Hexe“, die – wäre alles nach Plan gegangen – in einem Kinderstück über die Große Bühne des Theaters geflogen wäre. Das zweite Mitmach-Projekt dreht sich um Musik – und zwar um Igor Strawinskys „Feuervogel“.

Eigene Filme zur „Kleinen Hexe“

Zunächst zur „kleinen Hexe“: Die Theaterleute rufen Kinder auf, kleine Filme mit ihrer eigenen Hexen-Geschichte zu schicken. Wer möchte, kann sich dazu einen Bastelbogen besorgen, den die Kinder auf der Internetseite des Pfalztheaters finden und ausdrucken können. Dann müssten sie die Spielfiguren nicht selber entwerfen. Wer mitmacht, kann aber auch mit Material aus dem Kinderzimmer arbeiten. Die Bühne darf (für kleine Spielfiguren) ein Pappkarton sein oder auch eine Ecke des Kinderzimmers. Wer den Bastelbogen nutzt, schneidet die Figuren aus, klebt sie auf Pappe, befestigt einen Schaschlikspieß daran – und schon kann die Hexe losfliegen. Sie soll nämlich ihren Freund, den Raben Abraxas, retten ... Über die Bühne des Pfalztheaters wird sie übrigens so schnell nicht schweben: Die Aufführungen des Kinderstücks seien in den Herbst verschoben worden, sagt Pressesprecher Günther Fingerle. Zu „Die kleine Hexe“ wünschen sich die Theaterleute also selbst gedrehte Filme, wobei es nicht um Perfektion, sondern in erster Linie um den Spaß am Thema geht.

Ideen zu Strawinskys „Feuervogel“

Das zweite Projekt betrifft das Konzert „Iwan und die Zauberfeder“. Da das Kinderkonzert bislang nicht vor Publikum aufgeführt werden konnte, hat Musikpädagogin Desirée Kohl eine umfangreiche Materialmappe zusammengestellt, mit deren Hilfe sich die ganze Familie mit der Musik „Der Feuervogel“ von Igor Strawinsky beschäftigen könne, wie es im einführenden Video heißt. In dieser Materialmappe lässt sich auch die ganze Geschichte nachlesen, um die es geht: Iwan entdeckt eine Prinzessin, in die er sich sofort verliebt. Sie wird jedoch gefangen gehalten. Zum Glück besitzt er eine Zauberfeder. Die vielfältigen Aufträge reichen vom „Zauberspruch erfinden“ bis hin zum Tanzen oder Kostüme entwerfen.

Info

„Die kleine Hexe“: Dieses Mitmach-Projekt handelt von der kleinen Hexe, einer aus der Feder des Schriftstellers Otfried Preußler stammenden Kinderbuch-Heldin. Die kleine Hexe ist 127 Jahre alt – das ist für eine Hexe noch sehr jung. Ihr bester Freund ist der sprechende Rabe Abraxas. Auf dem Youtube-Kanal des Pfalztheaters gibt es einen kleinen Film, der den Anfang der Mitmach-Geschichte erzählt: Die „Muhme Rumpumpel“, Gegenspielerin der Titelfigur, hat den Raben entführt! Die Kinder sollen in einem eigenen kleinen Film erzählen, wie es nun weitergeht.

Das Mitmach-Projekt „Iwan und die Zauberfeder“ nimmt Bezug auf die Musik „Der Feuervogel“ von Igor Strawinsky, die Mitmachmöglichkeiten sind hier sehr vielfältig, wie die im Internet herunterladbare Materialmappe zeigt.