Jeden Donnerstag ist es derzeit soweit: Das Team des Pfalzmuseums für Naturkunde in Bad Dürkheim stellt die Anleitung für ein Experiment online, das zum Ausprobieren anregen soll.

Mit ruhiger Hand zum Regenbogen

Ein Beispiel ist der „Regenbogen im Glas“, der ein ruhiges Händchen erfordert: Farbige Flüssigkeiten wie Orangensaft und mit Lebensmittelfarben gefärbtes Zuckerwasser (für die Farbe Rot eignet sich auch Grenadine-Sirup) werden mit Hilfe eines Teelöffels oder eines Trinkhalms mit passendem Trichter (oder einer Kunststoffspritze) ganz vorsichtig „geschichtet“.

„Ei“ wie einfach

Auch für das „Schwebende Ei“ ist das, was man braucht, in vielen Haushalten vorhanden: Salz etwa, ein großes Glas ... Am ehesten fehlt vielleicht der passende kleine Trichter, den man auf einen dicken Trinkhalm setzen soll, aber vielleicht liegt noch ein alter Arzt-Spielkoffer mit einer Kunststoffspritze auf dem Speicher oder im Kinderzimmer? In Apotheken gibt es solche Einwegspritzen ohne Nadeln auch für Centbeträge zu kaufen.

Ergebnis online präsentieren

Bilder, Tipps und eine Erläuterung zum chemischen Hintergrund (das Schulthema Dichte lässt zum Beispiel grüßen) helfen beim Experimentieren und Verstehen der Vorgänge. Die Macher vom Pfalzmuseum für Naturkunde freuen sich über Fotos, die die Experimente der Nutzer zeigen, wie es online heißt. Die „schönsten Bilder“ sollen auf der Internetseite oder auch Facebook gezeigt werden. Die Anleitungen finden sich auf der Internetseite: www.pfalzmuseum-online.de