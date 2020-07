Drei Qualitätsfernwanderwege schlängeln sich viele Kilometer durch die Pfalz. Dem auswärtigen Touristen empfehlen sie sich für mehrtägige Touren, dem Einheimischen eher für Tagesteilwanderungen. In neun Etappen führt der Pfälzer Waldpfad von Kaiserslautern nach Schweigen-Rechtenbach und bietet Felsen, Burgen, schweißtreibende Steigungen, herrliche Ausblicke und vor allem Pfälzerwald pur.

Etappe 5: Fern von Lärm und Hektik

Auf der fünften Etappe des Pfälzer Waldpfads können Wanderer die Stille des Waldes und die herrliche Natur genießen. Beginn der Tour ist am Hilschberghaus, von dessen Terrasse aus sich ein schöner Blick auf Rodalben bietet. Die Stadt, in der es nach dem Zweiten Weltkrieg zeitweise über 60 Schuhfabriken gab, ist auch bekannt für ihr Grünesputschefest. Bei diesem Straßenfest wird an die Marktfrauen erinnert, die um die Jahrhundertwende mit einer listigen Strategie frisches Suppengemüse verkauften. Der Bruderfelsen, das Wahrzeichen Rodalbens, ist vom Ort aus gut zu sehen.

Uns führt der Weg jedoch oberhalb der Stadt am Hang entlang, vorbei an den Hilschbergfelsen, dem Saufelsen und den Vorderen und Hinteren Rappenköpfen. In einem Seitental der Rodalbe erreichen wir schließlich den Birkwieserhof. Auf Waldwegen geht es dann in mehreren Schleifen nach Merzalben. An der Hauptstraße sollten wir einen Blick auf die Kirche mit der Nachbildung einer Mariengrotte an ihrer Außenmauer werfen.

Profil

Start: Rodalben, Ziel: Merzalben

Bus und Bahn: Mit der Bahn nach Rodalben. Zurück zum Start: mit Bus 256 Richtung Pirmasens, oder fünf Kilometer über den Zuweg des Waldpfads nach Münchweiler und weiter per Bahn nach Rodalben.

Tour-Info: Streckenlänge 10,4 Kilometer, leichte bis mäßige Steigungen. Nicht überall Einkehrmöglichkeiten, daher Proviant mitnehmen.

Rastplatz: Hilschberghaus, Fichtenstraße, Rodalben, Mo-Sa ab 12, So, Fei ab 12 Uhr, Tel. 06331 18020, Gastronomie in Rodalben und Merzalben.

Etappe 6: Diese Aussicht will erarbeitet werden

Hoch hinaus geht es auf der sechsten Etappe, die mit 23 Kilometern auch die längste des Pfälzer Waldpfades ist. Denn es gilt, den höchsten Punkt des Fernwanderweges, den 607 Meter hohen Weißenberg, zu erklettern.

Doch zuerst führt der Weg zur Burg Gräfenstein. Sie wurde vermutlich im 12. Jahrhundert errichtet und ist vor allem wegen ihres in Deutschland einzigartigen siebeneckigen Bergfrieds etwas Besonderes. Bevor wir jedoch den Ausblick genießen können, müssen wir im Dunkeln eine Treppe überwinden.

Bergauf geht es weiter zu einem mächtigen roten Sandsteinblock, dem Winschertkopf, und dann erwartet uns nach einem weiteren Anstieg der höchste Punkt der Tour, der Gipfel des Weißenbergs. Von dem gut 34 Meter hohen und 1909 eingeweihten Luitpoldturm, der dem bayerischen Prinzregenten Luitpold gewidmet ist, können wir den Rundblick genießen.

Der Weg führt nun hinab zum Weiler Hermersbergerhof im Tal der Queich. Vor der Ankunft am Etappenziel Hauenstein lohnt sich auch noch ein Besuch der doppeltürmigen Sandsteinkirche in Wilgartswiesen.

Profil

Start: Merzalben, Ziel: Hauenstein

Bus und Bahn: Mit der Bahn nach Rodalben, mit Bus 256 bis Merzalben, Rathaus. Zurück zum Start: per Bahn von Hauenstein Mitte nach Rodalben und mit Bus 256 bis Merzalben.

Tour-Info: Streckenlänge 22,7 Kilometer, mehrere starke Steigungen und ein steiler Abstieg. Proviant sollte in ausreichender Menge mitgenommen werden, da unterwegs keine Einkehrmöglichkeiten vorhanden sind.

Rastplatz: Gastronomie in Merzalben und Hauenstein

Schauplatz: Schuhmuseum in Hauenstein, täglich 9.30-17 Uhr, Dez-Feb kürzer. Tel. 06392 9233340