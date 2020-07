Drei Qualitätsfernwanderwege schlängeln sich viele Kilometer durch die Pfalz. Dem auswärtigen Touristen empfehlen sie sich für mehrtägige Touren, dem Einheimischen eher für Tagesteilwanderungen. In neun Etappen führt der Pfälzer Waldpfad von Kaiserslautern nach Schweigen-Rechtenbach und bietet Felsen, Burgen, schweißtreibende Steigungen, herrliche Ausblicke und vor allem Pfälzerwald pur.

Etappe 3: Auf weichen Wegen die Waldidylle genießen

Bachtäler, idyllische Weiher und die Stille des Waldes erwarten Wanderer auf dem Weg von Johanniskreuz nach Heltersberg. Los geht es am Haus der Nachhaltigkeit, dessen Ausstellung rund um das Thema Wald und Mensch und über einen nachhaltigen Lebensstil informiert. Durch den Wald wandern wir bis zur Hindenburgkiefer. Dieses Naturdenkmal ist 35 Meter hoch und hat einen Stammdurchmesser von 110 Zentimetern in Brusthöhe. Bevor der mächtige Baum zu Ehren des zweiten deutschen Reichspräsidenten der Weimarer Republik, Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, den Namen Hindenburgkiefer bekam, hieß er Burenkiefer, in Erinnerung an den Kampf der niederländischen Einwanderer in Südafrika gegen das Britische Königreich.

Der Wegmarkierung folgend geht es jetzt talwärts Richtung Wasser. Zunächst gelangen wir zum Burgalbweiher, dann geht es am Hang entlang weiter zum Molkenbrunnen und an bemoosten Felsbrocken vorbei schließlich zum Kieselweiher, an dem es früher ein Mühlrad gab. Nachdem das Tal des Hundsbächels durchwandert ist, wartet der letzte Anstieg nach Heltersberg.

Etappe 3

Start: Haus der Nachhaltigkeit, Johanniskreuz (Gemeine Trippstadt) Ziel: Heltersberg Bus und Bahn: Von Trippstadt per Taxi nach Johanniskreuz. Zurück zum Start: mit Bus 150 nach Trippstadt. Tour-Info: Streckenlänge 15 Kilometer, leichte bis mäßige Steigungen. Proviant sollte in ausreichender Menge mitgenommen werden, da nicht überall Einkehrmöglichkeiten vorhanden sind. Rastplatz: Naturfreundehaus Heltersberg, In der Lettenkaut, Heltersberg, Tel. 06333 64698, Di-So /Feiertag 11-19 Uhr (laut Homepage noch nicht wieder offen); Gastronomie in Johanniskreuz und Heltersberg.

Etappe 4: Naturwunder und ein Wallfahrtsort

Nach dem Start in Heltersberg wartet auf der 17 Kilometer langen vierten Etappe als erster Höhepunkt hoch über dem Schwarzbachtal das Massiv der Seelenfelsen. Löcher, Kerben und Schnitte im roten Sandstein der langgestreckten Felsformation sind Zeichen von Witterungseinflüssen.

Weiter geht es zu den mitten im Wald gelegenen Überresten der Heidelsburg. Die Ruine war einst eine römische Verteidigungsanlage und gehört zu den am längsten bekannten Höhenbefestigungen der Pfalz.

Durch das Tal des Schwarzbachs und dann bergauf über Felder und Wiesen wandern wir zum Wallfahrtsort Maria Rosenberg. Seit mehreren Jahrhunderten kommen Pilger bereits in die romanische Kapelle mit der barocken Madonna aus Eichenholz, der Gnadenmutter vom Rosenberg. Auch ein Besuch in der Wallfahrtskirche lohnt.

Weiter bergauf geht es nach Donsieders und zur Hochfläche des Orlebergs, auf der ein rund acht Meter hoher Monolith aus rotem Sandstein thront. Ein Gedicht mit dem Titel „Ortslegende Donsieders“ des Pfarrers Alfons Wilhelm ist auf einer an dem Felsen befestigten Tafel zu lesen. Durch den Wald weiterlaufend erreichen wir bald Rodalben, unser Etappenziel.

Etappe 4