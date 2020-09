Weder Kastaniencremesuppe noch Keschdesaumagen dürfen fehlen, aber auch Steak mit Kastanienbutter-Kastanienparfait oder Medaillons vom Hirschrücken mit Apfel-Kastanien-Püree, Kastaniengemüse in jeglicher Form und zum süßen Abschluss Keschdeeis oder Kastanien-Rotweinkuchen – wo es diese Spezialitäten gibt, steht in der „Keschdebroschüre“ der Tourismusbüros in Hauenstein, Annweiler am Trifels, Bad Bergzabern, Landau-Land, Edenkoben, St. Martin, Maikammer, Neustadt und Südliche Weinstraße e. V. Sie ist während der Pfälzer Kastanientage von 1. Oktober bis 15. November Wegweiser zu verschiedenen Restaurants zwischen Neustadt im Norden, Bad Bergzabern im Süden, der Urlaubsregion Landau-Land im Osten und Hauenstein im Westen. „Alles Leckere mit Keschde in der Südpfalz“ heißt sie und informiert darüber hinaus über Zubereitungstipps wie Rösten und Kochen oder wie man Castanea sativa, so der wissenschaftliche Name, geschickt einfriert.

Auf dem Kastanien-Weg

In dem kleinen Heftchen, das auch online unter keschdeweg.de abrufbar ist, wird zudem über eben jenen, 60 Kilometer langen, Pälzer Keschdeweg informiert, der in vier Etappen aufgeteilt ist und Wanderern Freude bereitet. Kartenmaterial und Beschreibung der Route sind ebenfalls im Internet zu finden. Und nicht nur das. Es gibt sogar ein paar kleine Veranstaltungen rund um die Kastanie, zum Beispiel die Kulinarische Keschde-Wanderung jeweils samstags 3. und 10. Oktober um 14 Uhr in Leinsweiler – mit Neuem Wein.

INFO

Die Broschüre ist eine Gemeinschaftsproduktion der Tourismusbüros in Hauenstein, Annweiler am Trifels, Bad Bergzabern, Landau-Land, Edenkoben, St. Martin, Maikammer, Neustadt und Südliche Weinstraße e. V. und ist erhältlich in den genannten Büros und in teilnehmenden Betrieben. Weitere Infos im Büro für Tourismus in Annweiler am Trifels, Am Meßplatz 1, 76855 Annweiler am Trifels. Telefon: 06346 2200, www.trifelsland.de