Die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) setzt sich für den Natur- und Artenschutz ein. Mitglieder züchten etwa vom Aussterben bedrohte Arten nach. In Vorträgen und Workshops werden Halter exotischer Tierarten geschult. Auch in der Pfalz gibt es Experten, darunter der frühere DGHT-Präsident Peter Buchert, der unter anderem Workshops in der Zooschule Landau leitet. Ein geplanter Termin im November fällt dem Lockdown zum Opfer. Im LEO-Interview gibt Buchert Tipps für Terrarienfreunde.

Was versteht man unter Herpetologie?



Der Begriff stammt vom altgriechischen herpeton, „kriechendes Tier“. Es ist die Lehre und Kunde von den Tierklassen der Amphibien (Lurche) und Reptilien (Kriechtiere).

Müssen jetzt die Tiere darunter leiden, wenn Ihr Kursangebot wegen Corona ausgedünnt werden muss?



Die DGHT vermittelt die Sachkunde für die artgerechte Haltung von Amphiben und Reptilien mittlerweile auch online. Auf www.dght.de Infos abgerufen und im Forum Fragen gestellt werden. Erfahrene DGHT-Mitglieder geben auch gerne Auskunft.

Welches sind bei uns die wichtigsten Tierarten, die sozusagen in den Zuständigkeitsbereich der Gesellschaft fallen?



Mediterrane Landschildkröten, Bartagamen bei den Echsen und die nordamerikanischen Kornnattern bei den Schlangen sind als Haustiere sehr beliebt.

Ist die Haltung exotischer Tierarten aus Sicht des Artenschutzes nicht kritisch zu bewerten?



Besonders geschützte Tierarten dürfen ohne Bescheinigungen und Herkunftsnachweise nicht gehalten oder gehandelt werden. Die meisten Terrarientiere stammen aus Nachzuchten. Früher wurden beispielsweise viele Griechische Landschildkröten für die Privathaltung aus der Natur entnommen. Umweltprobleme und die Zerstörung der Lebensräume haben dem Bestand dieser Tiere ebenfalls zugesetzt. Um das Aussterben der Schildkröten zu verhindern, wurden diese streng geschützt.

Welche Terrarien-Tiere sind für die Haltung besonders anspruchsvoll?



Besonders anspruchsvoll sind Nahrungsspezialisten oder Tiere, die ein besonderes Klima brauchen, etwa viele Chamäleonarten. Besonders viele Fehler werden durch falsche Ernährung gemacht. Auch fehlendes Sonnenlicht oder mangelnde UVB-Bestrahlung führt zu Mangelerscheinungen. Der Zoofachhandel bietet mittlerweile sehr viele technische Hilfsmittel dafür.

Worauf sollten Schildkrötenbesitzer für eine artgerechte Haltung achten?



Griechische Landschildkröten brauchen eine Freilandhaltung mit einem Schutzbereich, idealerweise ein Frühbeetkasten oder Kleingewächshaus. Die Ernährung besteht aus Wildkräutern und Blüten, keinesfalls aus Tomaten und süßem Obst. Eine kalte Überwinterung, die Winterstarre, ist unbedingt notwendig. Beim Bau des Tiergeheges ist darauf zu achten dass sich die Tiere nicht verletzen können. Sie brauchen Sonnen- und Schattenplätze und frisches Wasser. Schildkröten sind kein Kinderspielzeug!

Welche Arten mögen Sie besonders, und was fasziniert sie an diesen Arten?



Ich bin von allen Amphibien und Reptilien begeistert. In meinem Garten leben Schildkröten. Diese Tiere faszinieren mich bereits seit meiner frühen Kindheit. Ein besonderes Erlebnis ist es, wenn aus einem Ei dann so eine kleine Schildkröte schlüpft.