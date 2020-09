Vor dem Hessischen Landesmuseum bedroht eine ziemlich adipöse Heimwerkerin Kaffeetassen mit einem Rasenmäher, unschuldige Pflänzchen mit einer Kettensäge. Und in einer Grünanlage offenbart ein moderner Dandy vor alpiner Gipfelkulisse, dass er unter seinem Pelzmantel nur das Adamskostüm trägt: Wer dieser Tage durch Darmstadt schlendert, dem stechen großformatige Fotos auf Stellwänden und Plastikplanen ins Auge. Sie gehören zur Ausstellung „Trautes Heim“, die wegen der Pandemie in ironischem Widerspruch zu ihrem Titel eben gerade nicht in der Intimität eines Kunstbaus, sondern im öffentlichen Raum stattfindet. Die vom Kunstforum der TU Darmstadt konzipierte und rund 90 Arbeiten von acht Künstlern umfassende Open-Air-Fotoschau bildet ein Vorspiel zur elften Ausgabe der Darmstädter Tage der Fotografie, die ab 23. Oktober unter dem Titel „Skurrile Fluchten“ dem Humor in der Fotokunst nachspüren.

Groteskes und viel nackte Haut

Für das Skurrile sorgt im „Trauten Heim“ an der frischen Luft nicht nur die Finnin Iiu Susiraja mit ihren Selbstinszenierungen als „Lovely Wife“ kurz vor dem Kettensägenmassaker: Auch Erwin Wurms kuriose One-Minute-Sculptures und die fotografische Bildergeschichte des Künstlerpaars Anna und Bernhard Blume tendieren unübersehbar ins Groteske. Von eher feinem Humor und kleinen witzigen Pointen geprägt sind dagegen jene Arbeiten, in denen die in Shanghai geborene Fotografin Pixy Liao die Rollenklischees heterosexueller Beziehungen in ihr Gegenteil verkehrt. Und was der Berliner Konzeptkünstler Andy Kassier mit seiner makellosen Stilisierung zum sexy Dandy oder zum beruflichen Überflieger betreibt, bleibt nicht nur als Kommentar zum Selbstoptimierungswahn der Instagram-Generation in Erinnerung, sondern durchaus auch als narzisstische Übung.

INFO

»Trautes Heim« – bis 15.11., Darmstadt, Outdoor-Ausstellung an mehreren Orten im Stadtraum und im Konsum Mathildenhöhe (Pützerstraße 6), Info: www.tu-darmstadt.de/kunstforum, www.dtdf.de