Kontaktbeschränkungen – na und? Das denkt sich so mancher Genießer, der auf einen guten Tropfen Wein einerseits und eine passende Expertise andererseits nicht verzichten möchte. Online-Verkostungen und sogenannte Webinare machen es möglich, sich vom Winzer einen Sekt, Burgunder oder Riesling in gewählten Worten erklären zu lassen. Vor allem aber bildreich, denn schließlich kommuniziert man in diesem Fall via Live-Stream oder schaut sich das vorab gedrehte Video einer Weinprobe an.

Große Nachfrage nach Web-Seminaren

Das scheint gut bei den Genussmenschen anzukommen, wie Steffen Michler, Sinnesphysiologe vom Haus der guten Weine („Michlers Weinerlebnisse“) in Bad Dürkheim, zu berichten weiß. „Die Nachfrage ist riesig“, erzählt der Experte, der bis zu sieben Mal pro Woche live Web-Seminare zu Wein und Käse oder Schokolade hält. Interessant findet er, dass es dabei doch sehr persönlich zugeht, die Leute Spaß hätten, sehr konzentriert seien und auch Einblicke in die eigenen vier Wände geben würden. Die Proben gibt es auf Nachfrage, Info: weinsensorik.de.

Virtuelle Geselligkeit

„Die Leute bleiben teils nach der Präsentation noch online, tauschen sich aus, knüpfen Kontakte“, erzählt Barbara Roth vom Wein- und Sektgut Wilhelmshof in Siebeldingen. Sie und die Teilnehmer seien oft überrascht, wie gut das klappe, lobten die Geselligkeit, die dennoch möglich sei. Die virtuellen Weinproben könnten auch nach Lockerungen Zukunft haben, meint Michler. „Wer zuhause probiert, muss dann zumindest kein Auto mehr fahren.“

Info

Eine Übersicht von Anbietern der Online-Weinproben hat das Deutsche Weininstitut im Internet zusammengestellt. Unter der Adresse www.deutscheweine.de/aktuelles/meldungen/ sind neben Pfälzer Betrieben auch solche aus allen anderen Anbaugebieten zu finden.

Online-Weinproben: Termine in Auswahl

Sparkling Spezial Live Verkostung in Rohrbach: Kulinarische Ideen für den Silvesterabend präsentiert das Bioland Weingut Neuspergerhof. Schon jetzt können Genuss-Pakete geordert werden, die vier ausgewählte Sekte und Seccos des Hauses, daneben Rezepte für ein Vier-Gang-Menü enthalten. Des Weiteren zum Angebot gehören die moderierte Online-Verkostung sowie ein Video über den An- und Ausbau von Bio-Weinen sowie die Zubereitung der Gerichte. Der Preis für das Paket beträgt 89 Euro, Infos und Bestellungen unter neuspergerhof.de. Die Links zur Probe werden ab 30. Dezember zugestellt.

Käse und Wein, Sekt-Probe und mehr in Siebeldingen: Ein Webinar-Programm hat das Wein- & Sektgut Wilhelmshof bis weit ins nächste Jahr hinein zusammengestellt. Durch die Geschichte des Betriebes und des Deutschen Weins führt beispielsweise eine Weinprobe online@home am 19. und 29. Dezember von 20-21.30 Uhr. Barbara Roth vom Weingut erklärt die Qualitätspyramide und verkostet eine kleine Auswahl an Weinen. Eine Wein- und Käsedegustation @home mit Sommelière Susanne Lang ist für den 16. Januar und 12. Februar von 19.30-21.30 Uhr geplant. Dann werden ein Sekt oder Grau- sowie Spätburgunder zu verschiedenen Käsesorten verkostet. Wein und Schokolade sind am 17. Januar und zu anderen Terminen (verschiedene Uhrzeiten) das Thema. Buchautor Jürgen Bluhm zeigt den Weg von der Kakaobohne bis zur fertigen Schokolade. Informationen, Termine und Preise unter wilhelmshof.de

„Festtagskiste“-Online-Weinprobe in Neustadt-Mußbach: Im heimischen Wohnzimmer miterleben, was Peter und und Hans-Christoph Stolleis vom Weingut Peter Stolleis über die Weinlese 2020 und die Besonderheiten ihrer Weine, die selbstverständlich auch verkostet werden, zu sagen haben, können Weinfreunde am Sonntag, 27. Dezember, ab 18 Uhr live. Vorab kann ein Weinpaket mit drei Weinen und einem Sekt geordert werden, das dann präsentiert wird. Preis: 53,50 plus 7,40 Euro Versand. Infos unter stolleis.com.