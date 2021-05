Die düstere, niederschmetternde Fanfare zu Beginn von Tschaikowskis vierter Symphonie, die über eine kurze Bläser-Klage in einen verzweifelten Walzer mündet – all das klingt in Paavo Järvis Neuaufnahme mit dem Tonhalle-Orchester Zürich zwar nicht gerade matt, aber doch gebändigt, verhalten. Wo uns Jewgeni Mrawinski in seiner legendären Aufnahme mit den Leningrader Philharmonikern diese Exposition regelrecht in die Ohren ätzt, sucht Järvi nach ausgewogener Gestaltung. Wo Mrawinski ein existenzielles Drama entfesselt, setzt Järvi auf dynamische Differenzierung und leise Zwischentöne. Welcher Ansatz ist der bessere? Der richtigere? Bedenkt man, dass diese f-Moll-Symphonie in Tschaikowskis Krisenjahr 1877 entstand, als sich der homosexuelle und gerade schwer in Iosif Kotek verknallte Komponist in eine Ehe mit einer Musikstudentin stürzte, woraufhin er prompt in schwere Depressionen verfiel und sich mit Todesgedanken quälte – dann wird man wohl Mrawinskis existenziell erschütterter Lesart den Vorzug geben.

Schöne Oboe, rare „Zweite“

Aber Järvis Aufnahme hat auch ihre Meriten. Wunderschön tönt im Andantino das einleitende elegische Oboensolo. Und im anschließenden Wogen der Streicher geschieht jene emotionale Überwältigung, die man sich von Tschaikowski erwartet. Ein discographischer Gewinn ist die zweite, die „Kleinrussische“ genannte Symphonie, deren spezifischer Mix aus pompösem Pathos und ukrainischen Volksliedzitaten sehr engagiert dargeboten wird.

Tschaikowski: Symphonien Nr. 2 und 4, Tonhalle-Orchester Zürich, Paavo Järvi; Alpha Classics, VÖ-Datum: 8.4.2021, www.outhere-music.com