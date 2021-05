Sie hätten eine zweite Chance verdient, meint Psychologe und Autor Lars Selling (Franz Hartwig) und initiiert ein Resozialisierungscamp für jugendliche Straftäter in den Alpen. Geleitet wird das Camp von seiner Lebensgefährtin Rebecca.

Die engagierte Sozialarbeiterin Rebecca (Verena Altenberger) glaubt, alles im Griff zu haben, bis ein Bergführer tot aufgefunden wird. Niemand weiß, was mit ihm geschehen ist. Die Situation eskaliert: In ihrer Panik, für seinen Tod verantwortlich gemacht zu werden, beschließen die Jugendlichen, in die Berge zu fliehen und sich dort zu verstecken. Rebecca nehmen sie als Geisel mit. Lars weiß, dass Rebecca von ihm schwanger ist. Umso größer ist seine Sorge, als sie sich nicht mehr bei ihm meldet. Er beschließt, der Gruppe nachzureisen. Im Camp findet er die Leiche des Bergführers. Von den Jugendlichen und von Rebecca keine Spur. Er schaltet die Polizei ein. Während die Suche nach der Gruppe anläuft, hat diese eine Höhle gefunden und plant den Neustart in den Bergen. Die jungen Leute rufen ihre eigene wilde Republik aus.

Machtspielchen à la „Herr der Fliegen“

Jede Folge der ersten Staffel ist einem oder zwei der Jugendlichen gewidmet. In Rückblenden wird erzählt, was sie ausgefressen haben, und schnell wird klar: Die meisten von ihnen haben viel durchlitten und sind aufgrund widriger Umstände oder Schicksalsschläge straffällig geworden. Alle, bis auf Justin (Béla Gabor Lenz), der sich als egozentrischer Psychopath entpuppt. Er wird zum Gegenspieler von Ron, einem hochintelligenten Aktivisten aus reichem Elternhaus, der bei einer kapitalismuskritischen Aktion einen Sicherheitsbeamten verletzt hat. In der Gruppe kommt es zu Spannungen und perfiden Machtspielchen. William Goldings „Herr der Fliegen“ lässt grüßen ...

Spannung bis zur Schmerzgrenze

Für Zartbesaitete ist „Wild Republic“ nichts. Der Todesfall und die auf eindringliche und schonungslose Weise gezeichneten Psychogramme der Jugendlichen erzeugen Spannung bis zur Schmerzgrenze. Zumal unklar bleibt, was mit dem Bergführer wirklich passiert ist. Auch das Schicksal von Geisel Rebecca, die auf Intervention von Ron freigelassen wird, bleibt lange offen. Eine weitere Hauptrolle spielt die mystische Alpen-Wildnis als Kulisse, was Nordic-Noir-Flair aufkommen lässt. Ein hochkarätig produziertes, toll besetztes und intelligentes Original, das einen Blick in seelische Abgründe offenbart und dem es auch nicht an entlarvender Gesellschaftskritik mangelt.

Info

„Wild Republic“, Deutschland, 2021, Serie von Arne Nolting, Jan Martin Scharf, seit 15. April exklusiv bei Magenta TV