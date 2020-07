Neuleiningen ist unter den Pfälzer Burgen einzigartig: nahezu quadratisch, geräumig, zugleich mit einer angrenzenden Stadt und ihrer Mauer gebaut, ohne all das, was sonst Standard ist – kein Bergfried, kein ihn schützendes Maueroval, kaum Anpassung ans Gelände. Und nicht die Spur einer Schildmauer zur Angriffsseite hin, obwohl die Burg sich in typischer Spornlage Richtung Rheinebene vorschiebt. Stattdessen sind es vier massive runde Ecktürme (sie stehen noch vollständig oder wenigstens ziemlich hoch), welche die rund 50 Meter im ungefähren Quadrat messende Kernburg flankieren.

Das ist eine im 13. Jahrhundert hochmoderne Bauart, die, wie die neuere Forschung betont, aus Frankreich übernommen und mit großer Wahrscheinlichkeit für in der Ebene liegende, von allen Seiten gleichermaßen angreifbare Festungen entwickelt wurde. Die ältere Forschung sah die Vorbilder, über die Kreuzzüge vermittelt, im Heiligen Land. Da auch genügend Franzosen an den Kreuzzügen beteiligt waren, mag beides stimmen.

Festzustellen bleibt: Eine zweite Burg dieses sogenannten Kastelltyps (die Burgenforscher denken dabei an die regelmäßige rechteckige Form der römischen Militärlager) gibt es in der Pfalz nicht. Der Bauherr war also ganz am Puls der Zeit, und er musste, um eine so große Anlage – die Vorburg umschließt etwa noch einmal dieselbe Fläche – und eine Stadt aus dem Nichts errichten zu können, über beträchtliche Mittel verfügen.

Man weiß ziemlich genau, wann das alles gebaut worden ist. Anno 1237, bei der ersten Leininger Teilung, ist von Alt- und Neuleiningen noch nicht die Rede, es gibt nur Leiningen, die rund 130 Jahre ältere Stammburg einige Kilometer weiter hinten im Tal. 1242 wird diese bereits „Liningen antiquum“ (altes Leiningen) genannt, und aus dem Jahr 1253 stammt die erste Urkunde „datum apud Novum Liningen“ (gegeben zu Neuleiningen). In den 1240er Jahren also ist die neue Anlage entstanden, und zwar nicht auf Leininger Eigenbesitz, sondern auf Sausenheimer Gemarkung und damit wahrscheinlich von Anfang an unter der Lehenshoheit des Wormser Bischofs. Das wird in späteren Jahren noch wichtig werden. Erbauer ist Graf Friedrich III. zu Leiningen. Er ist ein burgenreicher Herr. Außer Neuleiningen gehören ihm Altleiningen, die Hardenburg und der Gräfenstein. Sein Bruder Emich (IV.) besitzt Burg Landeck bei Klingenmünster. Beider Brüder Vater war Friedrich II., stammte aus dem Saarbrücker Grafengeschlecht und hatte Leiningen von seinem kinderlos gebliebenen Onkel Friedrich I., dem letzten Leininger von Geblüt, geerbt. Später, als sich 1317 die bis heute existierende Hardenburger Linie abspaltet, gehören den Leiningern auch Burg Frankenstein, Lindelboll und die Madenburg. Außerdem hat das Geschlecht, das sich – weil jeder Sohn etwas erben soll – in kaum nachvollziehbarer Weise in verschiedene Linien spaltet, auch noch die Dagsburg im Elsass erworben.

Neuleiningen ist die Gründung einer Burg nach neuester fortifikatorischer Mode und zugleich die Gründung einer Stadt. Diesen Sachverhalt haben die jüngsten Bauforschungen besonders herausgestellt. Das regelmäßig gesetzte Mauerwerk des Burggevierts findet sich ohne Unterschied in der zum allergrößten Teil noch stehenden Stadtmauer wieder – auf der Ostseite ungestört, auf der Südseite, die größerem Druck ausgesetzt war, nur unter vielfachen späteren Ausbesserungen erkennbar. Die Schlussfolgerung: Burg und Stadtmauer sind gleichzeitig entstanden. In einer Zeit, in der die städtische Kultur die höfische zu überflügeln begann, wollte Friedrich III. beides mit einer innovativen Neugründung verbinden. Er durfte das jetzt. Erst wenige Jahre zuvor hatte Kaiser Friedrich II. das alleinige königliche Stadtgründungs- und Befestigungsrecht zugunsten der Fürsten aufgeben müssen.

Sicher haben hier leibeigene Bauern schuften müssen, aber ohne ausgebildete Bauhandwerker war so gleichmäßiges, qualitätsvolles Mauerwerk nicht herzustellen. Auf aufwendige Buckelquader hat man verzichtet, stattdessen mit kleineren Steinen rationeller, aber äußerst präzise gemauert. An jeder Ecke springt der runde Turm ziemlich weit aus dem Quadrat vor: Von den Galerien der Türme konnten die Flanken mit Pfeilen und Armbrustbolzen bestrichen werden, falls ein Feind angriff. Ob dies oft geschah, ist nicht überliefert. Im Sommer 1468 erscheint Pfalzgraf Friedrich I. „mit herescrafft und gewonnen schlos und stedlin“, notiert der pfalzgräfliche Chronist Matthias von Kemnat kurz und bündig.

Im Erbfolgekrieg gesprengt

Was war geschehen? Landgraf Hesso aus der Linie Leiningen-Dagsburg, ein überaus fähiger Regent, war 1467 gestorben. Der Wormser Bischof zog daraufhin Neuleiningen als heimgefallenes Lehen ein. Hessos Schwester Margarethe beanspruchte, gemäß dem Hausvertrag von 1317, das Erbe für ihren Enkel Reinhard IV., Herrn zu Westerburg und Schaumburg. Aber auch der Hardenburger Leininger, Graf Emich VII., sah sich als gegebener Anwärter auf das heimgefallene Lehen und setzte auf die normative Kraft des Faktischen. Er besetzte Neuleiningen, wollte Hessos Witwe vertreiben und verweigerte Margarethe den Einlass. Die Frauen baten den Pfalzgrafen um Hilfe. Der stellte beiden Seiten, dem Bischof und Margarethe, seine Militärmacht zur Verfügung. Dafür müssen Bischof und Schwester jeweils die Hälfte ihres Erbes beziehungsweise ihrer Rechte an die Kurpfalz abtreten. Emich von Hardenburg zettelt in der Folge einen zerstörungsreichen, aber chancenlosen Krieg gegen die Kurpfalz an. Resultat, nach einigen Zwischenspielen: Weil er ihm 8000 Gulden schuldet, übergibt der Kurfürst Margarethes Westerburger Enkel 1505 die Hälfte von Burg und Stadt zu ewigem Erblehen; Reinhard begründet, nunmehr als Reinhard I., das Haus Leiningen-Westerburg. Versuche, vom Wormser Bischof auch die andere Hälfte zu erhalten, scheitern jetzt und in den folgenden Jahrhunderten: Worms will Neuleiningen behalten; 1508 wird durch Burg und Stadt eine Grenzlinie festgesetzt.

Ein zweites Mal zieht ein Feind heran, findet aber, so will es die Legende, statt waffenstarrender Verteidiger ein offenes Tor und eine großzügige Gastgeberin vor. Das war 1525, im Bauernkrieg. Die hier allein residierende Gräfin Eva, der ihr Bruder, Reinhards Sohn Kuno II., wegen Geldmangels Neuleiningen auf Lebzeiten verkauft hatte, soll die mordbrennenden Bauern mit mütterlichen Worten, einem reichhaltigen Menü und rückhaltloser Ausnutzung ihres Weinkellers so weit besänftigt haben, dass sie weiter keinen Schaden anrichteten. Paul Münch hat das in seiner „Weltgeschicht“ hinreißend ausgemalt; die zeitgenössische Chronik von Peter Harer sagt indes nur knapp, dass die Bauern die Gräfin zur Bewirtung zwangen. Das Ende kam, wie üblich, 1689/90: Im Erbfolgekrieg sprengten französische Ingenieure die Burg.