Leitungswasser statt Sprudel trinken. Den Fleischkonsum reduzieren. Die Dusche während des Einseifens abstellen: Ideen, was jeder für Umwelt und Natur und gegen die Klimakrise tun kann, gibt es viele. Eine Auswahl aktueller Ratgeber zum Thema.

Markus Mauthe, erfolgreicher Natur-Fotograf, Autor und Vortragsreferent, findet deutliche Worte für das, was gerade die Welt, wie wir sie kennen, aus den Angeln zu heben droht: „Andere Mitgeschöpfe zu töten, ist ganz tief in unseren Genen verankert. Über Jahrtausende ist dies doch die Grundlage gewesen, unser Überleben zu sichern und an ausreichend Nahrung zu gelangen. Der Homo sapiens ist wohl auch deswegen eindeutig ein Erfolgsmodell.“ In seinem Buch „Allein kann ich die Welt nicht retten“ spricht er gar vom „Krieg zwischen den Menschen und der übrigen Natur“. Und doch gibt er nicht auf, sich dagegen zu stemmen. Seit Jahren arbeitet er für die Umweltorganisation Greenpeace und will in Reportagen, Büchern und mit Bildvorträgen Mitstreiter finden, die sich wie er mit ganzer Kraft für den Erhalt der Lebensgrundlagen und für ein friedliches Miteinander einsetzen.

Vom naturnahen Garten zum Fußabdruck-Rechner

Ideen, wie das gelingen kann, gibt es viele, sei es sich vor Ort in einer Umwelt- oder Naturschutzorganisation wie Nabu, Greenpeace oder Bund für Umwelt- und Naturschutz BUND zu engagieren, den eigenen Garten naturnah zu gestalten oder sein Konsumverhalten kritisch zu hinterfragen. Wer prüfen möchte, wie ökologisch er lebt, findet „ Fußabdruck-Rechner “ im Internet, etwa auf uba.co2-rechner.de und wwf.ch/de/nachhaltig-leben/footprintrechner. Und wer Nachhilfe beim Nachbessern sucht, kann bei Volkshochschulen oder anderen Freizeitbildungseinrichtungen Kurse buchen. Oder mit der passenden Literatur einfach auf eigene Faust loslegen.

Alltagstaugliche Tipps zum Nachlesen

Wie es mit dem Weltretten klappen kann, haben zum Beispiel Anja Haider-Wallner und ihre Tochter Mona aufgeschrieben. In ihrem offiziellen Ideenbuch zur Initiative „Enkeltauglich Leben“ (enkeltauglich-leben.org) geben sie viele alltagstaugliche Tipps für „kleine Veränderungen mit großer Wirkung“ und einen Leitfaden, die Ideen in einer Art Spiel weiterzutragen, das der Grundidee der Weight Watchers ähnelt: Eine Gruppe Gleichgesinnter nimmt sich Vorsätze zum nachhaltigeren Lebensstil, deren Umsetzung immer wieder von der Gruppe überprüft wird. Solche CO2-Punkte kann aber natürlich auch jeder individuell sammeln, ohne dass es einer Gruppe bedarf. „Regional ist das neue Bio“, meinen die Autorinnen etwa und raten zum Kilometer-Check: „Kaufe wie gewohnt im Supermarkt ein und prüfe dann zu Hause, woher die Produkte stammen. Recherchiere die Entfernung in Kilometern und addiere sie.“ Allerdings ist auch hier Obacht geboten: „Regional ist nicht immer besser“, räumen die Haiders ein. „So gibt es etwa Untersuchungen, dass ein Apfel, der den ganzen Winter im Kühlhaus gelagert wurde, mehr CO2 verursacht als einer, der aus Südamerika importiert wurde.“ Der Menschenverstand ist also gefragt. Die beiden Autorinnen erklären übrigens auch, warum ein hoher Fleischkonsum klimaschädlich ist: Der Landverbrauch für die Fleischproduktion sei vor allem auf den Futtermittelanbau zurückzuführen. Auch zu Wohnen, Mobilität, Streamen, Reisen und Konsum informieren Haider-Wallner und ihre Tochter ausführlich und mit Links zu Initiativen.

Umweltbewusstes Leben als Challenge