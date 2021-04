Auch ohne fiesen Klobrillenbart: Christoph Maria Herbsts tragikomischer neuer Serienheld ist ein armes egoistisches Würstchen – und erinnert damit stark an sein legendäres Büroekel Stromberg.

Der frustrierte Lehrer Tilo Neumann, von seiner Frau verlassen und von seinen Schülern verachtet, will sich eines Abends in einer Orgie von Selbstmitleid umbringen, da passiert es: Das Universum höchstpersönlich spricht zum verblüfften Tilo und schlägt ihm einen Deal vor. Wenn er ein besserer Mensch wird und anderen hilft, will der Kosmos dem depressiven Tropf aus der Patsche helfen. Die neue Comedyserie „Tilo Neumann und das Universum“ startet am 22.4. bei der Streamingplattform TVNow und mixt Witziges mit Aberwitzigem.

Kosmischer Karma-Deal

Tilo hält die Stimme (Sprecherin ist die Schauspielerin Elena Uhlig) erst für eine akustische Halluzination. Kein Wunder, immerhin hat er sich am Vorabend mit Drogen und Alkohol sinnlos berauscht. Doch die unsichtbare Frau redet weiter auf ihn ein, selbst in intimen Situationen, und zeigt bald ihre Macht: Als Tilo sich dazu aufrafft, einem Obdachlosen auf der Straße zu helfen, erfährt er prompt von einem Geldgewinn – dabei hat er bei gar keinem Preisausschreiben mitgemacht. Der Pädagoge hofft, dass die himmlische Stimme ihm hilft, seine Frau Jana (Christina Große) zurückzugewinnen. So beginnt Tilo zunächst aus purer Berechnung, wildfremden Menschen zu helfen – doch zunehmend entwickelt er echtes Mitleid für andere, die in Not sind.

Amüsante One-Man-Show

Christoph Maria Herbst („Merz gegen Merz“) macht aus der Serie – im Ping-Pong-Spiel mit der Stimme – eine amüsante One-Man-Show: Die anderen Figuren, darunter Roland Kukulies als Tilos moralisch verkommener Freund Siggi, sind fast nur Steigbügelhalter. Die pointierten Redegefechte mit der kosmischen Stimme klingen im Lauf der acht Folgen zunehmend wie das Gekabbel eines „Odd Couple“. Sie werden für Tilo aber zur unfreiwilligen Psychotherapie, und er kommt einem unbewältigten Kindheitstrauma auf die Spur. Die tragikomische Serie will eben nicht nur amüsieren, sondern auch ernste Botschaften vermitteln: Es geht um Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft. Wenn Tilo dann aber linkische Sätze stottert wie etwa „Ich hab’ das bisher nie an die große Posaune gehängt“, spürt man wieder den Hauch von Stromberg – und das ist kein Zufall, denn die Drehbücher stammen von Sonja Schönemann, die auch bei der Büro-Sitcom zum Autorenteam zählte.

