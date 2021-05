Eigentlich sind Bienen schon sehr lange per Gesetz geschützt: durch die „Verordnung über die Anwendung bienengefährlicher Pflanzenschutzmittel (Bienenschutzverordnung) BienSchV“ aus dem Jahr 1992. Demnach dürfen bienengefährliche Mittel beispielsweise nicht an blühenden Pflanzen und anderen Pflanzen, wenn sie von Bienen beflogen werden, angewandt werden. Trotzdem ist inzwischen von einem Bienensterben die Rede. Auf bienen.info informieren die promovierte Diplom-Biologin Christine Haselier und der Gesundheitswissenschaftler Harald Stephan, was es damit auf sich hat: „Wenn von einem Bienensterben die Rede ist, ist es wichtig, zwischen Wildbienen und Honigbienen zu unterscheiden. In Deutschland sind etwa 560 Wildbienenarten beheimatet. Davon steht ungefähr die Hälfte als gefährdet auf der Roten Liste.“ Der Honigbiene gehe es wesentlich besser, da sich Imker um sie kümmern.

Rückgang von 76 Prozent

„Unabhängig von der Begrifflichkeit ist jedoch der Rückgang aller Insekten, einschließlich der Wildbienen, besorgniserregend und ein Grund, etwas im Sinne des Natur- und Umweltschutzes zu ändern“, betonen die Forscher, die den Rückgang an fliegenden Insekten in manchen Regionen Deutschlands im Zeitraum von 1989 bis 2016 mit 76 Prozent beziffern. Der Heinz-Sielmann-Stiftung zufolge ist der Rückgang sogar noch dramatischer: „Es ist eine Kombination von vielen Faktoren, die zu einem Verlust von bis zu 80 Prozent der Biomasse an Insekten geführt hat“, sagt Biologe Hannes Petrischak, zuständig für den Geschäftsbereich Naturschutz der Stiftung. Vom Insektensterben besonders betroffen sind auch ihm zufolge die Wildbienen. Allerdings hängt auch das Wohlergehen der Honigbiene vom Menschen ab: von der Zahl der Imker. „Seit Mitte des 20. Jahrhunderts sank in Deutschland die Zahl der Imker stetig und mit ihnen die Anzahl der Honigbienen“, schreiben Haselier und Stephan auf bienen.info. Der Trend kehre sich allerdings gerade wieder um.

Wichtig für den Menschen

Wie bedeutend Bienen für den Menschen sind, legt schon ein Leitspruch nahe: „Erst stirbt die Biene, dann der Mensch.“ Sowohl Honigbienen als auch Wildbienen sind wichtig für die Bestäubung von Pflanzen wie Raps, Sonnenblumen, Erdbeeren, Obstbäumen und vielen anderen mehr. Ebenso bedeutend seien aber auch andere Insekten: „Nur mit Hilfe von Insekten kann unser empfindliches Ökosystem bestehen bleiben.“

Jeder kann mithelfen

Kein Wunder, dass also nicht nur Natur- und Umweltverbände wie Nabu, BUND und Greenpeace Alarm schlagen. Auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ruft zum Bienenschutz auf: „Alle können etwas tun, damit Bienen, Hummeln und Insekten wieder mehr Nahrung finden. Balkone und Gärten können insekten- und bienenfreundlich gestaltet werden“, heißt es auf www.tierwohl-staerken.de (Nutztiere, Themen, Bienenschutz). Manchmal helfe es schon, Löwenzahn einfach mal stehenzulassen.

Lavendel, Thymian und Co

Greenpeace fordert unter anderem den konsequenten Verzicht auf Pestizide zu Hause und rät zum Anpflanzen bienenfreundlicher Blumen im Garten, auf dem Fensterbrett oder auch auf Gräbern. Dazu gehören laut Greenpeace Bärlauch, Borretsch, Brombeere, Echter Lavendel, Echter Majoran, Echter Thymian, Färberkamille, Felsen-Steinkraut, Frühlingskrokus, Gänsekresse, Geflecktes Lungenkraut, Gewöhnliche Schafgarbe, Glockenblume, Gurke, Himbeere, Huflattich, Kugeldistel, Löwenzahn, Oregano, Echter Dost, Purpur-Fetthenne, Raublattaster, Ringelblume, Schmuckkörbchen, Schneeheide, Schopfsalbei, Sonnenblume, Waldmeister und Zitronenmelisse. Das Aufhängen von Insektenhotels und der Kauf von Bio-Lebensmitteln komme den Insekten ebenfalls zugute. Weitere Infos: landwirtschaft.greenpeace.at/8-bienenschutz-tipps/

Insektensommer und Patenschaft

Um einen Überblick über die Entwicklung zu bekommen, ruft der Nabu zum Insektensommer auf: Die Mitmachaktion findet von 4. bis 13. Juni und von 6. August bis 15. August bereits zum vierten Mal deutschlandweit statt, Info: www.insektensommer.de. Wer noch mehr tun möchte, kann eine Bienenpatenschaft übernehmen, Infos: www.bienenpatenschaft.info sowie bienen-naturliebe.de.

Rezept zum Thema

Honigwein

Zutaten für vier Personen:

600 Gramm Honig, ein Drittel Liter Apfelsaft naturtrüb, 1 Liter gekochtes Wasser, 1 Tablette Hefenährsalz, 1 Gramm Reinzuchthefe oder Trockenhefe, etwas Kieselsol aus der Apotheke

Benötigtes Zubehör:

Wasserkocher, Wasserglas, Eimer, Trichter, Schneebesen, Gärverschluss und Gärballon

Zubereitung:

Zunächst wird das Zubehör mittels kochendem Wassers sterilisiert. Dann wird die Hefekultur angesetzt. Dafür nimmt man ¼ Liter von dem naturtrüben Apfelsaft, gießt diesen in ein steriles Glas und rührt vorsichtig die Hefe ein, deckt das Ganze ab und lässt es ca. 1 ½ Stunden an einen warmen Ort gehen.

In der Zwischenzeit kann man das Wasser abkochen. Es ist wichtig, dass das Wasser kocht und wieder auf maximal 25 Grad Celsius abgekühlt ist, weil die Hefe höhere Temperaturen nicht überlebt.

Das abgekühlte Wasser, den Honig und den restlichen Apfelsaft in den sterilen Eimer geben und alles gut verrühren.

Jetzt den Apfelsaft mit der Hefekultur unterheben und unter zu Hilfename des Trichters in den sterilen Gärballon geben.

Dann den Gärballon mit einem Gärverschluss verschließen und an einem warmen Ort gären lassen.

Ab jetzt ist es wichtig, den Ballon jeden Tag mindestens einmal zu schwenken, damit sich die Hefe nicht absetzt. Nach vier Wochen den Ballon nicht mehr schwenken.

Nach rund acht Wochen ist die Gärung beendet, man erkennt das daran, dass keine Blasen mehr im Gärröhrchen aufsteigen. Falls doch noch Blasen aufsteigen unbedingt noch warten!

Ist die Gärung abgeschlossen, fügt man das Kieselsol hinzu, dieses sorgt dafür, dass die Hefe ausschlackt und zu Boden sinkt. Jetzt kann mit Hilfe eines Weinhebers oder auch unter zu Hilfenahme eines „Läuterschlauches“ der Met in Flaschen abgefüllt werden. Er ist jetzt bis zu drei Monaten haltbar. Es handelt sich hier um einen trockenen Met, wer es süßer mag, kann nach dem Abziehen von der Hefe mit etwas Honig nachsüßen. (Quelle: kochbar.de)

Welttag der Bienen: Initiative aus Slowenien

Am 20. Mai ist Welttag der Biene. Mit dem Weltbienentag wollen Imkervereine und die Welternährungsorganisation (FAO) die Gefährdung der Biene in den Blickpunkt rücken. Dabei gehe es vielfach um Aufklärungsarbeit: „Die Biene ist besonders in Ländern gefährdet, die intensive Landwirtschaft betreiben und dabei viele Pestizide einsetzen“, sagt Dr. Peter Kozmus. Der Initiator des Weltbienentags und Imker aus Slowenien weiß auch, wie jeder sich selbst für den Bienenschutz einsetzen kann: durch den Honigkauf beim lokalen Imker und durch Verzicht auf Pestizide im eigenen Garten. „Zudem können wir Wiesen mit blühenden Pflanzen anreichern, um den Tisch für Bienen zu decken.“

Kozmus ist Vizepräsident des Internationalen Verbands der Bienenzüchter Apimondia. „Wir hatten schon 2014 die Idee zu einem Weltbienentag“, erklärt er. Man habe sich aber zunächst nicht auf das Datum einigen können. Grund: Mit dem 20. Mai wollte man in Slowenien auch den Landsmann Anton Janša ehren, der unter Kaiserin Maria Theresia in Wien die weltweit erste Imkerei-Schule gegründet hatte. „Jedes Land hat seinen eigenen berühmten Imker. Da wurde dann von einigen ein anderes Datum bevorzugt.“ Schlussendlich habe sich der 20. Mai durchgesetzt. Auch Russland, China und Brasilien stimmten zu. „Bienen spalten die Weltpolitik nicht“, betont Kozmus. „Alle haben erkannt, wie wichtig das Thema ist.“

Info

Weitere Links: www.bienenfuettern.de; www.deutschland.de/de/ topic/umwelt/bienenschutz-in-deutschland-den-artenschutz-foerdern; mecklenburg-vorpommern.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/bienen-und-co