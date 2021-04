Ein Nebenschauplatz ist das digitale Theater schon lange nicht mehr. Diesen „neuen“ Raum auch für eine neue Zielgruppe zu bespielen, haben sich 13 Theater im deutschsprachigen Raum zum Ziel gesetzt und das „theaternetzwerk.digital“ gegründet.

Mit dabei ist auch das Nationaltheater Mannheim, das aktuell gleich mit drei Inszenierungen aus dem Schauspielrepertoire als „Video on Demand“ auf Theaterstreaming-Plattformen vertreten ist. Digitale Premiere feiert am Freitag, 23. April, 19 Uhr, Anna-Elisabeth Fricks Adaption von Thomas Manns Erzählung „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ (zu sehen bis 22. Mai) – der wohl bekannteste und gleichzeitig erfolgreichste Hochstapler der Literaturgeschichte. Ironischerweise erst, als die prahlerische Beichte seiner titelgebenden Bekenntnisse eine Bühne erhält, fliegt der Verwandlungskünstler auf. Autor Thomas Mann hat das Werk (Erstveröffentlichung 1954) nie vollendet, es blieb ein Fragment. Krull ist eine Künstlernatur, die die Welt liebt, ihr aber nicht dienen kann und deshalb selbst danach trachtet, sie in sich selbst verliebt zu machen, sagte Mann einst über seine Figur.

Gleich drei Hochstapler auf der Bühne

Um die Gunst des Publikums buhlen in Fricks üppig ausgestatteter Revue zwischen Schauspiel, Musik und Performance gleich drei Darsteller des Mannheimer Ensembles. Matthias Breitenbach, Annemarie Brüntjen und Eddie Irle schlüpfen in die Rolle des facettenreichen Blenders und charakterisieren damit einen wandelbaren Archetyp der Moderne – und deren zunehmendem Hang zur Selbstdarstellung. Gestreamt werden kann der illustre Werdegang des schönen Betrügers bei Spectyou.

Auch „Maria Stuart“ und „Ellbogen“ im Stream

Ebenfalls dort (noch bis 8. Mai) zu sehen ist Claudia Bauers Inszenierung von Friedrich Schillers „Maria Stuart“, die im Juni 2019 in der Quadratestadt uraufgeführt wurde. Ähnlich wie in „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ tritt hier die königliche Protagonistin in mehrfacher Ausführung in Erscheinung, ebenso ihre Konkurrentin Elisabeth. Das Drama zeigt die Machtspiele zwischen selbstbewussten Frauen und einer manipulativen Männerschar. Ihre „Ellbogen“ fahren auch die drei Damen im gleichnamigen Stück aus, das noch bis 26. April bei dem Anbieter Dringeblieben rezipiert werden kann. „Tatort“-Kommissarin Almila Bagriacik mimt darin an der Seite der beiden Ensemble-Schauspielerinnen Vassilissa Reznikoff und Tala Al-Deen die junge, rebellische Migrantin Hazal.

