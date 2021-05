Jean-Philippe Rameau? Französische Barockoper? Antike Mythologie? – Das alles klingt reichlich fern und abseitig. Aber keine Bange, was in dieser Oper passiert, könnte locker die Titelseite einer Boulevardzeitung zieren!

Zur Auslöserin einer Familientragödie voller Sex and Crime wird Königin Phädra: Sie ist in unsittlicher Begierde zu ihrem Stiefsohn Hippolytos entbrannt. Das Herz des jungen Mannes aber schlägt nur für die Jagd, die keusche Göttin Diana und deren angehende Priesterin Aricie – und so weist er die Avancen seiner lüsternen Stiefmama empört zurück. Just in diesem Moment kehrt Theseus, Hippolytos’ Vater und Phädras Gatte, von einer heldenhaften Dienstreise ins Totenreich zurück. Irritiert von den häuslichen atmosphärischen Spannungen, lässt er sich von Önone, einer Vertrauten seiner Frau, einreden, Hippolytos habe Phädra – und nicht umgekehrt – aus sündiger Leidenschaft bedrängt. Für diesen vermeintlichen Verrat will König Theseus den eigenen Sohn tot sehen. Um die Sache nicht selbst erledigen zu müssen, bittet er seinen Vater Neptun um Beihilfe: Der Gott des Meeres schickt daraufhin ein feuerspeiendes Ungeheuer, dem sich Hippolytos tapfer entgegenstellt. Der junge Held verschwindet in Rauch und Flammen, alle halten ihn für tot, von Gewissensbissen geplagt, begeht Phädra Selbstmord. Zuvor aber steckt sie noch Theseus, dass er zu Unrecht zum Mörder seines Sohnes wurde ...

Verbotene Liebe bei den Royals der Antike

Rameau, der 1683 in Dijon geboren wurde und 1764 in Paris starb, hat diese gerade im französischen Sprachraum oft gestaltete böse Geschichte um das Jahr 1733 mit herrlichster Musik verknüpft. Phädras gesungene Beschwerde an die Göttin der Liebe („Cruelle mère des amours“), ihre vom Chor grundierte Klage um Hippolytos im vierten Akt, Theseus’ Totenreich-Episode mit dem extravaganten Terzett der von Männern gesungenen Schicksalsgöttinnen – all das ist von einer Expressivität, die man so aus der Barockoper italienischer Couleur nicht kennt. Sowohl in den musikalischen Formen als auch in Sachen Harmonie und Instrumentierung erscheint „Hippolyte et Aricie“ ungleich raffinierter.

Online-Premiere in der Regie Lorenzo Fioronis

Inszeniert wurde die Oper am Nationaltheater Mannheim von Lorenzo Fioroni, der ein großartiges Händchen fürs Groteske und Endzeitliche hat, für postmodernistische Zertrümmerung mit intellektuellen Anspielungen bei optisch opulenter Ausstattung. Gezeigt hat Fioroni dieses Talent in Mannheim bereits an Monteverdis „Poppea“ und zuletzt in Saarbrücken an „Macbeth Underworld“ von Pascal Dusapin. Ursprünglich sollte Fioronis Rameau-Inszenierung schon vor über einem Jahr, am 29. März 2020, Premiere feiern. Doch dann kam die Pandemie, seither lag die Produktion für bessere Tage auf Halde – jetzt hat sich das Nationaltheater für eine Online-Premiere entschieden. Zwei April-Tage lang wurde die Inszenierung unter der musikalischen Leitung Bernhard Forcks aufwendig aufgezeichnet. Der daraus entstandene Film wird am 1. Mai erstmals ausgestrahlt – auf der Website des Theaters und der Streaming-Plattform Opera Vision.

Info

Rameau: „Hippolyte et Aricie“ – Online-Premiere am Sa 1.5., 19 Uhr, auf www.nationaltheater-mannheim.de (NTM digital) und auf der Plattform www.operavision.eu; danach als Video on Demand bis 30.6. verfügbar