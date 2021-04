Die Häuser schwanken, als wären sie beschwipst. In bedenkliche Schieflage sind auch die Gaslaternen geraten. Vom Sichelmond beglänzt, bläht sich die Zwiebelturmhaube der Synagoge wie ein Luftballon kurz vorm Platzen: Das Szenario könnte ein Groteskgedicht der expressionistischen Lyriker Jakob van Hoddis oder Alfred Lichtenstein illustrieren. Nur die Katze, die im Bildvordergrund auf einer Art Sprungbrett thront, bildet einen statuarischen Ruhepol in der kippelnden Stadtlandschaft. Sie lenkt den Blick des Betrachters auf drei einsame Gestalten, eine Frau, zwei Männer, die Arm in Arm durch die Gasse vor der Synagoge ziehen. Die linke Figur ist ein Harlekin, der in eine Tröte oder Trompete bläst.

Trauma und Dreiecksbeziehung

„Die Synagoge in Frankfurt am Main“ malte Max Beckmann 1919. Bei den drei nächtlichen Flaneuren dürfte es sich um Ugi und Fridel Battenberg sowie, in karnevalistischer Verkleidung, um den Künstler selbst handeln. 1915 war Beckmann – vom Dienst als Sanitäter im Ersten Weltkrieg schwer traumatisiert – nach Frankfurt gekommen; beim befreundeten Ehepaar Battenberg hatte er Unterschlupf gefunden. 18 Jahre lang blieb Beckmann in der Stadt am Main. Hier entwickelte er seinen Individualstil, der sich höchst markant zwischen Neuer Sachlichkeit, expressionistischer Verzerrung, Dada-Groteske und symbolistischer Verrätselung positioniert. Ab 1925 lehrte er an der Frankfurter Städelschule, bis ihn die Nazis 1933 aus Amt und Stadt vertrieben.

Max Beckmanns Selbstbildnisse

Diesen Frankfurter Jahren des Künstlers, der 1950 mit 66 Jahren im US-amerikanischen Exil starb, widmet das Städelmuseum die Ausstellung „Städels Beckmann, Beckmanns Städel“. Neben Stadtlandschaften wie dem Synagogen-Nachtstück spielen darin Max Beckmanns Selbstbildnisse eine zentrale Rolle. So keilt sich zum Beispiel des Künstlers Konterfei auf der Kaltnadelradierung „Der Abend“ (1916) hart und kantig zwischen die Eheleute Battenberg. Etwas freudlos mutet hier diese Frankfurter Ménage-à-trois an, in der bereits die Katze aus dem Synagogenbild mit von der Partie ist. Als etwas melancholischer und skeptischer Dandy genießt Beckmann das Nachkriegsnachtleben im „Selbstbildnis mit Sektglas“ (1919). Und in der lithographierten Mappe „Die Hölle“ (1919) sehen wir unter anderem, wie der mit gutbürgerlicher Melone behütete Maler auf seinem „Nachhauseweg“ auf einen verstümmelten Invaliden trifft: „Die Hölle“ ist Beckmanns Gegenwart, eine durch den Krieg aus den Fugen geratene Welt.

Online-Führungen und Städel-Podcast

Da die Ausstellung noch bis 29. August läuft, stehen die Chancen gut, sie irgendwann auch wieder physisch betreten zu dürfen. Bis dahin – vorerst ist das Städelmuseum in Frankfurt bis mindestens 9. Mai geschlossen – bieten Online-Touren und eine Online-Session zu Beckmanns „Style, Network und Nightlife“ einen alternativen Zugang zur Kunst. Mit Beckmanns „Selbstbildnis im Sektglas“ beschäftigt sich außerdem sehr ausführlich eine Folge des extrem hörenswerten Podcasts „Städel Mixtape“.

Info