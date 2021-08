Sinnesphysiologe Steffen Michler ist als Sommelier bei internationalen Weinwettbewerben und Veranstaltungen gefragt. In Bad Dürkheim betreibt er das Haus der guten Weine. Welche zur asiatischen Küche passen, verrät er im Interview.

Die asiatische Küche ist schon lange beliebt, ob Sushi aus Japan, scharfe Currys mit Kokos aus Thailand oder die klassische Peking-Ente. Passen dazu denn auch Pfälzer Weine? Welche passen zu den drei genannten Beispielen?

Für jedes Gericht ist ein Wein geboren, und in der Pfalz ist die Vielfalt so groß, dass sich sicher etwas Passendes findet. Die drei genannten Gerichte sind sehr unterschiedlich. Sushi ist nicht so aromatisch und wird vom rohen Fisch, der Sojasoße und dem gereichten Ingwer dominiert. Dazu passen aromatische Weine, die bringen die eher salzig mineralischen Sushi in Schwung. Ein Sauvignon Blanc, Muskateller oder eine Scheurebe, auch gerne mal halbtrocken, sind ideale Begleiter. Die scharfen und sehr aromatischen Currys brauchen nicht so viele Aromen auf der Weinseite. Hier ist eher Substanz gefragt, aber die Weine sollen auch noch genügend Frische haben. Ein Weißburgunder oder ein Chardonnay mit leichtem Holzeinsatz bringt hier genügend Kraft, und die süßlichen Würznoten aus dem Holz harmonieren perfekt mit den asiatischen Gewürzen. Zur Peking-Ente mit ihrem süßlichen Fleisch, den Röstaromen und der würzigen Hoisin-Sauce passen Rotweine mit nicht allzu viel Gerbstoff. Ein Spätburgunder mit etwas Holz und leichter Reife oder ein kräftiger Grauburgunder wären hier eine gute Wahl.

Im China-Restaurant gibt es ja oft Pflaumenwein als Apéritif. Welches wäre die Pfälzer Alternative dazu?

Pflaumenwein ist ein leichter Likör aus einer pflaumenähnlichen Frucht. An Likören gibt es in der Pfalz auch eine reiche Vielfalt, nur sind diese meist stärker im Alkohol als die mit circa 12 Vol. % sehr leichten Pflaumenweine. Am ehesten würde ich hier einen gut gekühlten Weinbergpfirsich-Likör als Alternative nehmen.

Manche Lokale bieten auch chinesische Weine an. Ich kenne beispielsweise Great Wall Rotwein. Was halten Sie von chinesischen Weinen?

Great Wall ist einer der größten Erzeuger in China und gehört dem Staat. Ich selbst habe noch nie chinesischen Wein getrunken. Deshalb kann ich nur angelesenes Wissen weitergeben. Nach der neuesten Statistik des DWI verfügt China mit über 850.000 Hektar Rebland über die zweitgrößte Weinbaufläche der Welt und zählt auch zu den größten Weinabsatzmärkten. Viele große Weinproduzenten der „alten“ Weinwelt investieren daher in den chinesischen Weinbau. Chinesische Weine werden von westlichen Kennern auch gut beurteilt, zumindest die im oberen Preissegment. Es ist sicher spannend, wohin sich dieser Markt entwickelt, aber mit Sicherheit dauert es noch viele Jahre, bevor wir hier chinesischen Wein als Konkurrenz fürchten müssen.

Worauf sollte ich generell achten, wenn ich Gäste zum Asien-Abend einlade und die passende Weinbegleitung suche?

Dass man Spaß hat! Die Weinauswahl hängt von der Art des asiatischen Essens ab. Ganz oben findet man schon eine sehr gute Orientierung. Ich glaube aber, dass es am schönsten wird, wenn man nicht den Anspruch hat den perfekten Match zu finden. Machen Sie einfach einen Experimentierabend daraus. Ein paar verschiedene Weine: aromatisch, mineralisch, trocken, halbtrocken oder eher neutral, und probieren Sie gemeinsam mit den Gästen, was am besten passt. Es wird sicher verschiedene Vorlieben geben. Deshalb geht probieren über studieren, und der Abend wird bestimmt viel Spaß machen.