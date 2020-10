Die ein oder andere Absage von Künstlern mussten die Organisatoren verschmerzen, darunter die von John Scofield und Dave Holland. Aber das tut dem Stellenwert von „Enjoy Jazz“ auch im Krisenjahr 2020 keinen Abbruch. Die 22. Auflage des „Internationalen Festivals für Jazz und Anderes“ punktet mit internationalen Größen sowie Local Heroes und einer stilistischen Bandbreite, die über die Jazz-Spielarten hinaus bis hin zu Klassik, Pop, Rock, Hip-Hop und Elektro reicht.

Begehrte Jazz-Größen

Das ausverkaufte Eröffnungskonzert bestreitet am Fr 2.10. der holländische Jazz-Pianist Brad Mehldau, der mit „Suite: April 2020“, bestehend aus zwölf Eigenkompositionen für Klavier solo und drei Cover-Versionen, ein Corona-Album im Gepäck hat. Die Krise und ihre Auswirkungen seien der Auslöser dafür gewesen, informiert der Künstler (Restkarten für Sa 3.10., 20 Uhr, Ludwigshafen, BASF-Feierabendhaus). Bis zum ebenfalls ausverkauften Abschiedskonzert mit Michael Wollny in der Mannheimer Christuskirche reiht sich dann Konzert an Konzert, ergänzt durch Masterclasses, Matineen, Symposien und Partys. Das Motto „Enjoy Jazz“ wird dabei nicht aus dem Blick verloren. Zu genießen bedeute auch, „sich für die einzelnen Künstler Zeit zu nehmen“, betonen die Veranstalter, so dass meist ein Projekt pro Abend und pro Stadt im Blickpunkt steht.

Verschmelzung vieler Stile

Ins Ludwigshafener Kulturzentrum Haus kommt beispielsweise die renommierte Alt- und Sopransaxofonistin Tineke Postma (Fr 9.10., 19 Uhr) mit ihrem aktuellen Album „Freya“, auf dem ihren Angaben zufolge ihr Eindruck eines Konzerts von Jack de Johnette, Roscoe Mitchell und Muhal Richard Abrams aus dem Jahr 2015 nachwirkt. Im Heidelberger Betriebswerk lässt unter anderem Sängerin Maria Raducanu mit ihrem Trio Balkan-Klänge mit Fado, Jazz, Tango, Bossa Nova und slawischen Melodien zu einer harmonischen Melange verschmelzen (So 4.10., 20 Uhr). Zum Konzertreigen im Heidelberger Karlstorbahnhof gehört ein Auftritt von Drummer Allen Blairman (Mo 26.10., 18.30 Uhr), der Lieblingsstücke aus der Schatzkiste des Jazz interpretiert – im Line-up Local Hero Olaf Schönborn (sax.). Konzerte von Ameli in the Woods (Mo 12.10., 19 + 21.15 Uhr), New Jazz Voices Trio feat. Marie Séférian (Do 15.10., 19+21.15 Uhr) und anderen gehen im Mannheimer Ella & Louis über die Bühne. Die Alte Feuerwache bespielen etwa Mani Neumeier & Uchihashi Kazuhisa (Sa 17.10., 19+21 Uhr) und Hermann Kretzschmar („Die 32 Scansonaten“, So 18.10., 20 Uhr). Und die Liste ist längst noch nicht vollständig ...

INFO

Enjoy Jazz – 2.10.-14.11., Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg, Programm/Tickets: enjoyjazz.de