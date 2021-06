Klicker, Dackle, Kadatschen, Bitcherles: Das traditionsreiche (schon die alten Ägypter und Römer spielten es) Murmeln hat nicht nur in der Pfalz viele Namen – und ist keineswegs kinderleicht. Das lernt LEO-Redakteurin Carolin Keller bei einem Testspiel auf dem Gelände des Allgemeinen Sportvereins (ASV) Weisenheim am Sand, bei dem man bis zu drei Murmelbahnen anmieten und mit echten Wettkampfmurmeln spielen kann.

Klickern mit Wettkampfcharakter

„Blau oder weiß“, fragt Klaus-Peter Hartmann, Kassenwart und Murmelbeauftragter im Verein, und präsentiert mir eine Schale mit sechs Glasmurmeln, die beim Schütteln das namensgebende Klickgeräusch von sich geben. Ich entscheide mich für Blau und wir stellen uns an der Abwurflinie des Feldplatzes auf. Dieser misst drei mal sechs Meter und entspricht damit den internationalen Regularien. „Damit dürften wir hier ein Wettkampfturnier ausrichten“, erklärt Hartmann, sichtlich stolz. Einmal, 2019, hat der begeisterte Spieler gemeinsam mit drei weiteren Anhängern an der 24. Deutschen Murmel-Meisterschaft teilgenommen. „Das war toll. Wir sind unter den Vorderen gelandet“, erinnert sich Hartmann.

Geschick und Glück

Auch ich scheine heute eine Glückssträhne zu haben (von Können möchte ich noch nicht sprechen). Nachdem jeder von uns seine drei Murmeln durch Werfen von der Abwurflinie aus auf dem Spielfeld verteilt hat, versenke ich die erste Kugel in das dafür vorgesehene Loch. „Sehr gut“, lobt Hartmann. Ich bin voll motiviert. Beim zweiten Zug allerdings verlässt mich mein Geschick (oder Glück), und die Murmel bleibt weit vor ihrem Ziel liegen. Hartmann ist an der Reihe und befördert eine Murmel gekonnt in die Kuhle.

In der Ruhe liegt die Kraft

Fingerfertigkeit ist für das Murmelspielen gefragt. Hartmann zeigt mir seine Technik, bei der er Zeigefinger und Daumen in Form eines Dreiecks aufeinander drückt. „Man darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen“, konstatiert der Murmel-Fan. „Selbst Profis versagen manchmal die Nerven. Das macht die Spannung im Wettkampf aus.“ Wichtig ist auch die Taktik. „Ähnlich wie beim Schach oder Billard gilt es, die Züge vorzudenken“, erklärt Hartmann. Bereits seit seiner Kindheit auf dem Pausenhof in der Schule perfektioniert Hartmann das Spiel. Privat und seit der Eröffnung des Platzes im Frühjahr 2019 trifft er sich regelmäßig – sofern es die Corona-Lage zulässt – zum Klickern. Dieser kurzweiligen und abwechslungsreichen Freizeitaktivität können auch Einzelne oder Gruppen beim ASV nachgehen.

Variantenreich

Es gibt zahlreiche Varianten. Beim ASV wird das in Deutschland am weitesten verbreitete Kuhlemurmeln praktiziert. Dabei treten die Vierer-Teams gegeneinander an, insgesamt gibt es 16 Einzelbegegnungen. Gewonnen hat, wer zuerst neun Punkte hat. In Weisenheim am Sand sind wir mittlerweile bei der zweiten Partie angelangt – die ich für mich entscheide. Es gehört eben auch immer etwas Glück dazu.

Das Spiel

Die Spielvariationen und Regeln sind so zahlreich wie die Farben der kleinen Kugeln. Zu den gängigsten Formen gehört das Kuhlemurmeln, auch Loch, Einloch oder Kreise genannt. Hierbei gilt es, die am Boden liegenden Kugeln mit den Fingern ins Loch zu schieben. Wer alle seine Kugeln als Erster einlocht oder wer die letzte Kugel ins Loch spielt, siegt. Beim Fünferloch werden wie auf einem Spielwürfel dargestellt fünf Löcher in die Erde gegraben. Wer in ein Loch trifft, erhält die darin befindlichen Murmeln. Das Dotzen oder Andotzen beschreibt eine Variante, bei der ein Spieler von einem Standpunkt seine Murmel wirft und der andere die Murmel mit einem Daumenschuss treffen muss. Beim Augenschuss gilt es, mit geschlossenen Augen eine Murmel aus einem Kreis herauszuschlagen. Beim Wandmurmeln versuchen die Spieler, ihre Murmeln so nah wie möglich an eine Wand oder einen Bordstein heranzubekommen. Eine Ausführung ist auch das dem klassischen Boule-Spiel ähnlichen Murmel-Boule.

Die Geschichte

Ägypter, Babylonier und Germanen besaßen sie schon: Funde von bis zu 3000 v. Chr. belegen, dass es Murmeln schon sehr lange gibt. Anfangs noch aus Stein, Porzellan oder Lehm, waren die Murmeln erst später aus Glas gefertigt. Erfunden wurden diese 1848 von einem Thüringer Glasaugenhersteller. Im alten Rom war das Murmelspiel äußerst beliebt, und auch im Mittelalter fand es in Deutschland weite Verbreitung. Mittlerweile ist es ein richtiger Sport, mit Vereinen, Turnieren und Mannschaften, es gibt sogar eine Weltmeisterschaft, jährlich aus getragen in England. Gespielt wird nach den Regeln des englischen Ringspiels, bei dem die Murmeln mit dem Finger aus dem Spielfeld gekickt werden müssen. Bei den Deutschen Meisterschaften hingegen wird unter Aufsicht des Deutschen Murmelrates nach den Bestimmungen des Lochklickerns, auch Kuhlemurmeln genannt, gespielt. Eine weitere Form ist das Deutsche Tischmurmeln.

Info

Murmelspiel beim ASV Weisenheim am Sand, Ritter-von-Geißler-Straße 79, 67256 Weisenheim/Sand, Anfragen auch zur Miete der insgesamt drei Murmelbahnen bei Klaus-Peter Hartmann unter Telefon 06353 3289. Weitere Infos zum Angebot unter asv-weisenheim-am-sand.de