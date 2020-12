Die Entdeckung im südpfälzischen Herxheim war ebenso grausam wie spektakulär: 80.000 menschliche Knochen von geschätzt mehr als 1000 Opfern gruben Archäologen an einem jungsteinzeitlichen Kultplatz aus. Die Menschen wurden vor rund 7000 Jahren zunächst rituell getötet, dann zerlegt und ihr Fleisch fein säuberlich vom Skelett entfernt. Wer waren die Opfer? Und was waren die Motive der Täter? Diesen Fragen geht eine Ausstellung im Museum Herxheim auf den Grund. Und ein Kapitel des Buchs „Mystery – Sagenhafte Pfalz“ widmet sich diesen „Menschenopfern für die Apokalypse“. Autor Harald Hartusch hat dazu die Hintergründe recherchiert und ebenso interessant wie bildgewaltig aufbereitet. Doch das ist nur ein Kapitel des Fremdenführers der anderen Art.

Entdeckungstouren in die Geschichte

Archäologische Funde, historische Fakten, schillernde Persönlichkeiten, Erzählungen der Menschen, die in Sagen und Legenden die Vergangenheit schildern, mysteriöse Orte: all das präsentiert sich eindrucksvoll auf Hochglanz-Papier. Über den Lesestoff hinaus hat der Band einen praktischen Freizeitnutzen. Hartusch animiert dazu, die magischen Orte in Wald und Flur – oder eben im Museum Herxheim – auf eigene Faust zu erforschen. Zu jeder Geschichte gibt es einen „Entdecker-Guide“ mit Kontaktdaten und Anfahrtinfos.

Fürsten, Funde, Fakten und Fantasie

Wie immer in seinen hochwertigen, magazinartigen Reiseführern ist erkennbar, dass Hartusch auch wirklich selbst vor Ort gewesen ist. So beschreibt er lebendig und treffend etwa auch die wie von Riesenhand in Stein gehauenen Stufen im Leistadter Wald, begibt sich zu den Heidenlöchern bei Deidesheim und porträtiert einen fürstlichen Taugenichts. Er besichtigt den Schauplatz des alten „Waltharilieds“, nimmt mit nach Freinsheim zu einem Tag im Mittelalter und wird zum unterhaltsamen Begleiter bei vielen weiteren spannenden Wanderungen und Ausflügen.

LESEZEICHEN

Mystery – Sagenhafte Pfalz, Edition Bonjour Deutschland, M+H Verlag, Saarbrücken, 2020, 18,80 Euro, im Buchhandel und unter www.mystery-deutschland.com