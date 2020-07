Der Modedesigner Michael Kors verglich den Kleiderschrank einer Frau einmal mit einem Dinner: 70 Prozent der Klamotten sollten aus dem „Hauptgang“ (Basics) bestehen, und nur 30 Prozent aus dem „Dessert“ (Trendteile). Ein Ungleichgewicht führt zu dem Problem, das Millionen Damen inklusive mir kennen: Wir stehen vor einem vollen Kleiderschrank und haben trotzdem nichts Passendes anzuziehen. Ähnlich verhält es sich gerade mit meinem Vorratsschrank in der Küche. Bislang herrschte dort immer gähnende Leere. In Zeiten von Corona ist er bestens gefüllt. Doch gefühlt habe ich nichts zu essen oder koche nur Bekanntes. Was die gefeierte Japanerin Marie Kondo mit ihren cleveren Aufräummethoden schafft, praktizieren Hauswirtschafter seit eh und je in Form des Kettenkochens. Das birgt nicht erst seit Corona viele Vorteile.

Nudeln, Linsen, Mehl, Nüsse, Humus, Öl, Knabbereien – alles ist da in meinem Vorratsschrank. Auch der Kühlschrank lockt mit frischen Eiern, Milch, Fleisch und Fisch, das Obst- und Gemüsefach ist ebenfalls gut bestückt, ganz unter dem Motto: von allem etwas. Das funktionierte nicht so gut. Manches verdarb, bevor ich es verarbeiten konnte, oft blieben Reste übrig, die gar nicht zusammenpassten. Vorausschauendes Einkaufen geht anders.

Beim Kettenkochen tausche ich täglich nur eine Komponente aus. Das heißt, ich benutze eine Zutat vom Vortag und füge eine neue hinzu. Wie das konkret aussehen kann, steht im Kasten. Helfen kann es, die Resteverwertung bereits vorab in den Wochenspeiseplan einzukalkulieren. Das bedeutet aber nicht, dass drei Tage lang dasselbe auf dem Teller landet. Mit solch einer Kette spare ich nicht nur Zeit und Geld, sondern vermeide auch Lebensmittelverschwendung und sorge für Abwechslung im Speiseplan.

Dieser richtet sich nach den Lieblingsessen, dem Wetter, der Saison und vor allem nach dem, was noch an Lebensmitteln zuhause ist. Beim Entwerfen des Menüs helfen digitale Einkaufslisten, deren einzelne Punkte man durch Antippen auf dem Smartphone einfach abhakt. Zettelwirtschaft ade. Besonders praktisch: Bei einigen Apps wie „Bring!“ lässt sich die Liste mit anderen teilen. So gibt es garantiert keine Ausreden mehr, wer einkaufen geht. Zudem sind Rezeptideen und für Sparfüchse lokale Angebote inklusive.

Anfangs habe ich trotz penibler Planung noch zu viel gekauft. Kein Problem: Aufläufe gehen bekanntlich immer. Noch einfacher ist ein schnelles Ofengemüse. Mit etwas Kreativität lässt sich aus der halben Mango vom Frühstücksmüsli mit Joghurt und Agavendicksaft im Mixer eine Mango-Lassie-Variante zaubern. Oder die überreifen Bananen werden mit Milch und frischen Minzeblättern zum Super-Smoothie.

Ketten-Varianten

Aus den Salzkartoffeln vom Vortag zaubert man vermischt mit Ei, Mehl und Gewürzen Kartoffelküchle. Als Veggie-Burger passen diese dann zu Sauerkraut und Würstchen. Am nächsten Tag schmeckt das Sauerkraut vermengt mit gebratenem Hackfleisch zu Reis.

Eine andere Ketten-Variante könnte so aussehen: Salzkartoffeln werden am darauffolgenden Tag als Bratkartoffeln zubereitet und mit Salat serviert. Dieser garniert als nächstes ein Nudelgericht. Am vierten Tag werden die Nudelreste als Auflauf mit Gemüse weiterverarbeitet. Und die Gemüsereste eignen sich hervorragend als Grundlage für eine Suppe.