Staunen über Krabbeltiere und Schmetterlinge, bunte Blüten und Pflanzen bewundern, merkwürdige Mischwesen zwischen Fisch und Frosch im Tümpel beobachten: Kinder sind voller Forscherdrang und durch ihre Augen lässt sich die Natur neu entdecken. Es muss ja gar nicht die Wildnis am anderen Ende der Welt sein. Auch der Schrebergarten am Stadtrand oder der ausgewiesene Trekkingplatz im Pfälzerwald (derzeit geschlossen; sonst Buchungen und Infos unter: trekking-pfalz.de) bieten Abenteuer pur. In seinem Buch „Natur auf der Spur“ gibt Yann Peucat allerhand Tipps „für die ganze Familie, um draußen glücklich zu sein“. Voraussetzung: die Natur niemals nachhaltig zu stören. Einfach wild loszucampen, das geht gar nicht. Ein paar Basics aus dem Buch:

Rucksack richtig packen

„Wenn Sie wandern gehen, ist die Regel, dass der Rucksack ein Viertel Ihres Körpergewichts nicht überschreiten sollte“, so Peucat. Auch müsse er ausbalanciert sein: Die schwersten Stücke (Zelt, Lebensmittel) gehören laut Peucat in die Mitte, um beim Gehen nicht zu behindern. Der Platz ganz oben und in den Außentaschen sei Dingen vorbehalten, die während des Tages benötigt würden.

Sich nicht verirren

Um sich in der Natur zurechtzufinden, reicht Kartenmaterial, das zum Pflichtgepäck gehört, nicht immer aus. Peucat rät, sich im Zweifel Streitgespräche um den richtigen Weg zu ersparen und sich lieber auf natürliche vorhandene Wegweiser zu konzentrieren. Das Wichtigste sei, den eigenen Ausgangspunkt zu lokalisieren: „Man weiß, die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter. Gegen Mittag zeigt sie den Süden an, gegen 9 Uhr Vormittag befindet sie sich im Südosten, gegen 15 Uhr im Südwesten.“ Bei schlechtem Wetter könne man sich an Spinnennetzen orientieren: Diese seien oft nach Süden ausgerichtet. Nachts wiederum zeige der Polarstern den Weg Richtung Norden an.

Wettervorhersage

Wer genau hinschaut, kann seine eigene Wettervorhersage wagen. Wolken und Wind geben laut Peucat gute Hinweise: „Wenn Sie am Abend eine Wolkendecke beobachten, wird die Temperatur während der Nacht nicht allzu stark sinken“, schreibt er. Ein klarer Himmel hingegen kündige eine kühlere Nacht an. Kumulus-Wolken, die aussehen wie Schäfchen oder Blumenkohl, könnten Regen während des Tags ankündigen, riesige amboss-ähnliche Kumulunimbus-Wolken ein Unwetter. Die Schleierwolke (Cirrus) wiederum kündige schlechtes Wetter in den kommenden zwei, drei Tagen an. Westwind bringe meist kalte und feuchte Luft, Ostwind schönes trockenes Wetter.

Tipps fürs Lagerfeuer

Peucat erörtert aber auch, welche Sorten von Lagerfeuer es gibt, welches Holz sich fürs Lagerfeuer eignet und informiert über Sicherheitsvorkehrungen beim Feuermachen. „Sie dürfen nur totes und trockenes Holz nehmen. Man erkennt es daran, dass es leicht bricht“, schreibt er. Grünes, verdorbenes und feuchtes Holz eigne sich nicht. Diese Informationen helfen übrigens nicht nur in der Wildnis, sondern auch beim Grillen auf offenem Feuer daheim. Er beschreibt, wie sich auf einfache Art mit wenigen Mitteln ein Solarherd, ein Räucherofen und ein norwegischer Kessel zum Schmoren von Gerichten herstellen lassen.

Spielen und basteln

Eine kleine Knotenkunde findet sich in dem Buch ebenso wie die Bauanleitung für ein Boot aus Pappe, für eine selbstgeschnitzte Pfeife und für eine einfache Lochkamera. Auch kleine Spiele wie Schnick-Schnack-Schnuck und Chiffren für Geheimsprachen, beschreibt Peucat. Davon kann auch profitieren, wer nicht in die Wildnis ausschwärmt, sondern zum Besuch oder zur Tagestour kein aufwendiges Spielzeug mitnehmen möchte.

Flora und Fauna

Nicht zuletzt geht es um die Beobachtung und um die Einordnung der Beobachtungen. Es gibt Bestimmungshilfen für Pflanzen und Tiere, darunter heimische Vertreter ebenso wie Wasserbewohner wie Algen und Muscheln, die das Buch auch für den nächsten Strandurlaub empfehlen. Klar, dass auch Hinweise auf essbare Pflanzen für den abenteuerlichen Survival-Trip nicht fehlen dürfen.

Peucat wirbt für das Naturerlebnis: „Die Bewegung des Windes, der Gezeiten oder der Wolken zu verstehen heißt, auch das, was uns umgibt, zu verstehen.“ Wichtige Grundregeln, die Natur dabei nicht zu stören, finden sich vorab schon im „Warnhinweis“ des Buches, der unbedingt Beachtung finden muss. Viele der Abenteuer, die Peucat beschreibt, sind nicht überall möglich. Die Idee überzeugt jedoch: Wer sich achtsam an die Natur herantastet, wird sie zu lieben und zu schützen lernen.

Online-Rallye: Natur-Sport-Spiele des Hauses der Nachhaltigkeit – Teilnahme bis 31. Mai möglich

Draußen aktiv sein, den Pfälzerwald erkunden und im Kreis der Familie spannende Dinge erleben, das ist gerade äußerst beliebt. Wegen der Pandemie entfällt aber seit 2020 das Natursport Opening Pfälzerwald, jene Veranstaltung rund ums Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz, die seit Jahren Ende April mit allerlei Aktionen, Informationen und Mitmach-Angeboten den Start der Outdoor-Saison markiert. Als Ersatz haben sich die Veranstalter ein Online-Angebot für Familien einfallen lassen: Die Zentrum Pfälzerwald Touristik und das Haus der Nachhaltigkeit haben in Art einer Rallye einen Aufgabenzettel rund um die Themen Wald, Natur und Bewegung formuliert und damit die sogenannten „Natur-Sport-Spiele to go“ aus der Taufe gehoben.

Bewegt für den Wald

Mal muss etwas erkundet, dann wieder etwas gesammelt, gebastelt oder gemalt werden. Manche Aufgaben kann man alleine, andere nur aktiv mit der ganzen Familie bewerkstelligen. Einmal ist Fantasie gefragt, ein andermal kommen schlaue Köpfchen schneller voran. „Jedenfalls soll es in erster Linie Spaß machen“, betont Michael Leschnig, Leiter des Hauses der Nachhaltigkeit. Jetzt gilt es also wieder, sich draußen zu bewegen und so ganz nebenbei auch aktiv zu sein für den Wald und dabei tolle Preise zu gewinnen.

Alleine und im Kollektiv rätseln

Um mitzumachen, muss ein Aufgabenzettel heruntergeladen werden. Die Aufgaben lauten zum Beispiel: „Sammle fünf Blätter von unterschiedlichen Bäumen und bestimme, welche Baumart das ist.“ Oder: „Setze dich für zwei Minuten still in den Wald und male oder schreibe die Geräusche, die du hörst, auf.“ Auch soll das Lieblingstier gemalt oder mit Materialien aus dem Wald gebastelt werden. Manche Aufgaben kann man alleine, andere nur aktiv mit der ganzen Familie bewerkstelligen. Auch ein Fragebogen, der die Kenntnisse zum Verhalten in der Natur abfragt, gehört zu den insgesamt neun Aufgaben, die bis 31. Mai gelöst werden müssen.

Equipment für Abenteuer

Wer die Aufgaben geschafft hat und den ausgefüllten Bogen zurück ans Haus der Nachhaltigkeit schickt, kann eine von 25 Natursport-Family-Boxen gewinnen. Die Box ist randvoll bepackt mit allem, was man für spannende Abenteuer in der Natur braucht: eine Trinkflasche „Quäl dich du Sau“ etwa, ein Bestimmungsbuch für Kinder, Spielideen für „Spiele im Wald“, gesunde Snacks für lange Wanderungen, eine „Wanderfit“-Brotdose, Pfalznudeln, ein Schlauchschal „Wald bewegt“, ein Regencape, eine Fahrradklingel, Signallichter, eine Becherlupe, ein Sitzkissen für wohlverdiente Pausen, verschiedene Wanderkarten, Natur-Pixibücher und einiges mehr finden sich darin.

Info

Zum Weiterlesen: Yann Peucat, “Natur auf der Spur„, National Geographic, 2021, 220 Seiten, 19,99 Euro