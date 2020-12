„Den letzten Gang serviert der Tod“. Kreative Küche bekommt in Jörg Maurers neuem Alpenkrimi eine ganz neue Bedeutung. Begleitet wird der 13. Fall des eigenwilligen Kommissars Hubertus Jennerwein von „65 kriminell guten Rezepten“.

Dienstag ist Ruhetag – und „Hubschmidt’s Lodge, Resort, Mushrooms and More“, so heißt das Sternerestaurant auf der Anhöhe mitten im Wald, ist geschlossen. Dann nämlich trifft sich im Gebäude einer ehemaligen Nervenheilanstalt, einem Irrenhaus, wie man das dort nannte, ein exklusiver Laienkochclub namens „Le Treize Plats“. Und genau an solch einem Dienstag schickt der 13. Fall von Bestseller-Autor Jörg Maurer den eigenwilligen Kriminalkommissar Hubertus Jennerwein samt seinem Team um Kommissarin Nicole Schwattke, Polizeiobermeister Franz Hölleisen, Psychologin Dr. Maria Schmalfuß und Kriminaltechniker Hansjochen Becker an diesen, höchste kulinarische Genüsse versprechenenden Ort.

Gemetzel im Kochclub

Natürlich ist das kein gewöhnlicher Ort, sondern wie immer ein Tatort! Denn in der Küche des Edel-Restaurants ist Schreckliches passiert. Gleich vier der dreizehn Mitglieder des Kochclubs „Die dreizehn Gänge“ wurden augenscheinlich dahingemeuchelt. Und zwar auf mehr oder weniger ungewöhnliche Art und Weise: in der heißen Suppe ertränkt, mit einem Messer im Rücken, mit einer Bratpfanne erschlagen und offensichtlich mit einem Pilzgericht vergiftet. Böse gesagt: Beim Mörder war diesmal im wahrsten Sinne des Wortes „kreative Küche“ angesagt! Verdächtige – vom Problembären über den veganen Förster bis hin zum seltsamen Pilzmaler – und Mordmotive gibt es zuhauf, doch der Fall ist viel komplizierter, als Jennerwein sich vorstellen kann.

Passende Kost zum Krimi

Spannende Kriminalgeschichten aus dem Alpenraum mit köstlichem schwarzen Humor, ein illustrer Figurenpark um Kommissar Jennerwein, skurrile Einfälle: Das sind die Zutaten der Alpenkrimis von Jörg Maurer. Schon mit „Föhnlage“, seinem 2009 erschienenen Romandebüt, avancierte Maurer zum Bestsellerautor. Auch in allen seinen weiteren Krimis ist immer wieder die Rede vom Essen. Da lag es dem im bayerischen Oberland, hart an der österreichischen Grenze geborenen 67-Jährigen nicht fern, diesmal, wo er tief in die Welt gusseiserner Pfannen und blitzender Filetiermesser eintaucht, die beschriebenen Genüsse (und noch einige Rezepte mehr) in einem unterhaltsamen Kochbuch zusammenzustellen. Die insgesamt „65 kriminell guten Rezepte“ sind aber nicht nur – schön mit Zutatenliste, Zubereitungszeit und Anrichtungstipps aufbereitet – in die Kategorien Vorspeisen & kleine Gerichte, Brotzeit, Salate, Suppen, Hauptgerichte, Desserts und Grundrezepte eingeteilt. Die einzelnen Kapitel sind so reichhaltig gefüllt wie die Weißwürste mit Zanderfüllung oder der Pfannkuchen mit Kerbel und Pilzen: mit lustigen Anekdoten wie der Teestunde im Wiener Kaffeehaus, mit Geheimtipps für eine unvergleichliche Minestrone, mit Informativem wie etwa über Rinftln oder mit zahlreichen Textauszügen aus dem Krimi. Apropos Krimi: Wer am Rezept der goldglänzenden Bouillabaisse interessiert ist, in der Dachdecker Thomas Lorek – das erste Mordopfer – sein Leben ließ, während die Fischsuppe ungerührt auf kleiner Flamme weiterbrodelte: Das findet man auf den Seiten 64 bis 67. Nun aber: guten Appetit!

