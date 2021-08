Mit Stücken wie „Dosenfleisch“ und „Der Herzerlfresser“ hat sich Ferdinand Schmalz einen Namen als Theaterautor gemacht. Nun legt der Österreicher einen Roman vor. Der ist herrlich grotesk und skurril – und eine kunstvolle Sprachorgie.

Dafür, dass der Titel „Mein Lieblingstier heißt Winter“ eher nach Frostbeulen klingt, wird in diesem Buch ganz schön viel geschwitzt. Der erste Roman des 1985 in Graz geborenen und bis dato nur als Theaterautor bekannten Schriftstellers Ferdinand Schmalz spielt nämlich mitnichten im Winter, sondern während eines der letzten Hitzesommer in Wien. Und so rinnen dem Protagonisten Franz Schlicht permanent Schweißperlen ins Tiefkühlkostvertreterhemd, während er die schockgefrostete Ware ausliefert und 40 Grad den Asphalt aufweichen. Da tritt einer seiner Stammkunden, der auf Rehragout abonnierte Doktor Schauer, mit einem etwas ungewöhnlichen, ja gar unmoralischen Anliegen an den schwitzenden Schlicht heran: Weil er, der Doktor Schauer, unheilbar vom Krebs zerfressen sei, wolle er sich selbst den Garaus machen, indem er sich, schlaftablettenbetäubt, in seine mit Rehragout gefüllte Tiefkühltruhe bette. Schlicht solle seinen gefrorenen Leichnam ein paar Tage später abholen und auf eine ihm werte Waldlichtung verfrachten.

Irrwitzige Suche nach dem Selbstmörder

Ganz geheuer ist Schlicht die Sache nicht, trotzdem schaut er ein paar Tage später nach dem Schauer. Allein, die Tiefkühltruhe ist leer: vom Herrn Doktor weder eine Leiche, noch irgendeine andere Spur. Dafür taucht Schauers Tochter Astrid auf, die Schlicht mit dezentem Hinweis auf die Behörden dazu nötigt, sich gefälligst auf die Suche nach ihrem verschwundenen Vater zu begeben. Damit beginnt eine bizarre und echt wienerisch morbide Tour de Force durch eine Welt im Hitzestau, in der dubiose Gestalten Schlichts Weg kreuzen. Etwa der Ingenieur Huber, der sich hermetisch in seinem Haus abschottet. Der korrupte Ministerialrat Kerninger, der Nazi-Christbaumschmuck sammelt. Die Palliativmedizinerin Bitter, die ihren Gatten in künstlichem Tiefschlaf konserviert. Oder, last but not least, die ehemalige Putzkraft Sabine Schimmelteufel, die zur Chefin einer Reinigungsfirma avancierte. Wie all diese Figuren miteinander und dem Doktor Schauer zusammenhängen, offenbart sich erst beim gewittergrundierten Showdown in einem stillgelegten Plastikdinosaurier-Park.

Die Geburt des Romans aus indirekter Rede

Dabei ist es nicht nur der kriminalistische Plot, der Schmalzens Romandebüt „Mein Lieblingstier heißt Winter“ besonderen Drive verleiht, sondern vor allem die Sprache. Deren syntaktischer Duktus ist stark am Wiener Dialekt orientiert, was dem Text etwas grundsätzlich Musikalisches und Lyrisches verleiht. Und weil Schmalz seine Figuren, die sich auch gut als Personal eines neuzeitlichen Horváth-Stücks machen würden, oft und viel vor sich hin sinnieren und philosophieren lässt, dominiert über weite Strecken die indirekte Rede, so dass der Roman quasi aus den Sermonen seiner Gestalten erwächst. Man könnte dieses Buch ergo als Melange aus Ösi-Krimi und Jelinek-Sprachteppich charakterisieren. Oder, wenn man den medialen Vergleichsrahmen weitet, als literarischen „Tatort-Reiniger“ mit modernem Hans Moser. Auf jeden Fall ist Ferdinand Schmalz mit diesem Buch ein famoses, herrlich groteskes Sprachkunstwerk geglückt, für das er, obschon es da erst in Auszügen existierte, 2017 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis dekoriert wurde. Völlig zu Recht!