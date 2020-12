Mit ihren A-Cappella-Auftritten hat sich die deutsche Popgruppe Maybebop einen Namen gemacht. Den Spaß an ihrem Talent wollen sie nun auch in die Kinderzimmer tragen.

Ihr erstes Album für den Nachwuchs, auf das sie laut Mitteilung „stolz wie Bolle“ sind, trägt den Titel „Kinderkram“ (rund 15 Euro) . In einem der Lieder stellt sich das Quartett seinem Publikum so vor: „Wir sind Maybebop, vier Typen nur mit Mikrofonen ohne jedes Instrument“, heißt es da im Refrain. In „Bagger“ zeigen sie dann nicht nur, wie gekonnt sie mit ihren Stimmen umgehen, sondern greifen thematisch tief ins Kinderuniversum hinein: Im Sandkasten geht es hoch her („Bbbbb bbrrr Bagger, seine Schaufelmelodie ist geballte Energie“). Und wenn zunächst das Bauwerk der kleinen Schwester plattgemacht wird, wird dann doch gemeinsam weitergebaut. Hitpotenzial hat „Puppenmama“, ebenfalls aus der Sicht eines Jungen geschrieben – kaum zu glauben, aber dieses Wort hat hier richtig Groove. „Stress im Urwald“, „Wackelzahn“ und „Glaub an dich (wenn das Leben mal gemein ist)“ heißen weitere von insgesamt 14 gut verständlichen Tracks. Die Art und Weise, wie diese vier Männer in jedem Lied Geräusche und Beats produzieren, macht vielen Kindern sicherlich Lust, mitzusingen und den eigenen Körper als „Instrument“ auszutesten.