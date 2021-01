Das saarländische Festival Max-Ophüls-Preis (MOP) präsentiert seit mehr als 40 Jahren deutschsprachige Nachwuchsfilme. In diesem Jahr gehen alle Werke online, dazu ein informierendes Begleitprogramm.

Insgesamt sind 98 Werke über eine eigens entwickelte Streamingplattform abzurufen, sechs Jurys vergeben Preise. Wer den Ehrenpreis für seine Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film erhalten wird, ist seit Dezember bekannt: Regisseur Wim Wenders. Die Übergabe der Auszeichnung wurde vorab aufgezeichnet und wird zur Online-Eröffnung des Festivals am Sonntag, 17. Januar, um 19.30 Uhr zu sehen sein. Ab 20 Uhr läuft „A Black Jesus“ von Luca Lucches: In einem kleinen europäischen Dorf wird eine schwarze Jesus-Statue zutiefst verehrt – doch als ein afrikanischer Flüchtling dieser Hautfarbe als Träger an der jährlichen großen Prozession teilnehmen will, spaltet dieser Wunsch das Dorf.

Menschen mit Arschkarte

50 der insgesamt 98 Werke laufen in den vier Wettbewerbskategorien des Festivals: Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm. Das LEO-Titelmotiv dieser Woche stammt beispielsweise aus dem Kurzfilm „Handbook for a Privileged European Woman“: Der neunminütige Beitrag von Alma Buddecke, die an der Filmakademie Baden-Württemberg studiert, wird angekündigt als Schritt-für-Schritt-Anleitung für „Menschen, die ihre Arschkarte loswerden “ wollen.

Zeit der Monster

Aber auch außerhalb der Wettbewerbe wird interessante bis beeindruckende Filmkost serviert, darunter eine Auswahl der besten deutschsprachigen Nachwuchsfilme aus dem zurückliegenden Produktionsjahr (MOP-Watchlist). Insgesamt, so meinen die Organisatoren, spiegelten die Dokumentar- und Spielfilme auf dieser MOP-Watchlist sowie die vier Programme der sogenannten Shortlist mit Spiel-, Dokumentar-, Animations- und Experimentalfilmen „die Vielfalt sämtlicher filmischer Formen wider“. Auch Werke mit regionalen Bezügen finden sich im Programm, etwa der Spielfilm „Zeit der Monster“ von Tor Iben über den Disput zweier Dragqueens im Saarland.

Online-Voting für den Publikumspreis

Filmfreunde, die mit der Durchführungsform eines reinen Online-Festivals fremdeln, finden viele praktische Hinweise zum Ticketkauf und Ablauf auf der Internetseite. Nach einer einmaligen Registrierung stehen den Zuschauern die kostenpflichtigen Filmstreamings sowie kostenfreie Informationsangebote zur Verfügung. Sogar eine Abstimmung ist laut Ankündigung auf diesem Weg möglich: bis einschließlich Freitag, 22. Januar, kann für den Publikumspreis in den unterschiedlichen Wettbewerbskategorien abgestimmt werden. „Sobald Sie mindestens 51 Prozent eines Films gesehen haben, erscheint ein entsprechender Button, über den Sie Ihre Bewertung abgeben können“, informieren die Organisatoren. Namensgeber für das Festival ist der 1902 in Saarbrücken als Max Oppenheimer geborene Max Ophüls, ein über Deutschland hinaus bekannter und preisgekrönter Filmregisseur, der aus einer jüdischen Familie stammte. Sein Vater wollte nicht, dass er ins Filmgeschäft geht.

